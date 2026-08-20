Poutine ordonne de préparer l’emploi des soldats revenant du front

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Poutine ordonne de préparer l’emploi des soldats revenant du front

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le gouvernement du pays devait dès maintenant se préparer sérieusement à accueillir un grand nombre de militaires revenant de la zone de guerre et à leur proposer des emplois dignes. S’exprimant lors d’une réunion du Conseil pour le développement stratégique et les projets nationaux, le dirigeant du Kremlin a souligné la nécessité de régler cette question à l’avance.

« Ils reviendront avec des ambitions saines » : la principale déclaration de Poutine

Le président russe a évoqué les principales tâches sociales et économiques qui se présenteront à la société après l’arrêt des hostilités :

« Il existe un autre problème sérieux qui se posera inévitablement. Il s’agit du retour de nos jeunes hommes de la ligne des affrontements après la fin de l’opération militaire spéciale. Ils seront très nombreux et il faudra leur trouver un emploi. Ils reviendront dans la société avec des ambitions saines. C’est un travail considérable et sérieux, c’est pourquoi nous devons nous y préparer soigneusement à l’avance », a déclaré Vladimir Poutine.

Principaux axes de réhabilitation et de réintégration des militaires

Axe

Mesures envisagées

Tâche principale

Proposer des emplois dignes au grand nombre de militaires revenant du front

Soutien social

Fournir une aide publique globale aux anciens combattants et aux membres de leur famille

Adaptation à la société

Créer des emplois dans les secteurs public et privé en tenant compte des ambitions saines des militaires

Calendrier de préparation

Planification préalable avant la fin complète du conflit

Le soutien aux familles, un objectif prioritaire

Vladimir Poutine a indiqué que le soutien social et matériel aux anciens combattants et aux membres de leur famille resterait l’une des principales priorités de la politique de l’État. Selon les spécialistes, le retour à la vie civile de centaines de milliers de militaires pourrait constituer un défi majeur pour l’économie et le marché du travail russes.

Selon vous, quel impact le retour d’un grand nombre de militaires de la ligne de front à la vie civile et leur accès à l’emploi auront-ils sur le marché du travail russe ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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