Une étape importante a été franchie dans la résolution pacifique du conflit militaire en Ukraine et la poursuite du dialogue diplomatique. L'envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, a tenu des négociations avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou. À l'issue de cette rencontre au Kremlin, les parties ont convenu de tenir le prochain cycle de discussions trilatérales.

Négociations au Kremlin et déclaration de Witkoff

L'envoyé spécial Steve Witkoff a qualifié la rencontre avec Poutine de très constructive et approfondie. Selon lui, une « avancée » sérieuse est observée à ce stade pour résoudre le conflit ukrainien et trouver une solution au problème.

« Concernant Abou Dabi, beaucoup ne croyaient pas que nous reprendrions les négociations trilatérales. Mais nous les avons relancées. Nous avons déjà fixé la date de la prochaine réunion », a déclaré l'envoyé spécial du président américain.

Aspects importants du processus de négociation Informations et détails Lieu de la rencontre principale Moscou, Kremlin Personnalités ayant négocié Steve Witkoff (envoyé spécial des États-Unis) et Vladimir Poutine Accord principal conclu Nouveau cycle de négociations trilatérales entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie Participants supplémentaires La participation de représentants européens est attendue lors de la prochaine étape des négociations

Participation de la communauté internationale

Steve Witkoff a également souligné que des représentants européens se joindraient aux prochaines négociations. Cela signifie que l'ampleur du processus de paix s'élargit et que la participation active de la communauté internationale augmente.

Les prochaines étapes de ces efforts diplomatiques restent au centre de l'attention du monde entier et des médias.

Selon vous, dans quelle mesure les négociations trilatérales entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine seront-elles efficaces pour parvenir à la paix tant attendue ? Laissez votre avis dans les commentaires !