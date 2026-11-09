Va-t-il changer l'ordre mondial : que veut négocier Trump avec Poutine et Xi Jinping ?

Le président américain Donald Trump a fait une déclaration importante qui a provoqué une onde de choc sur la scène géopolitique mondiale. Le chef de la Maison Blanche a annoncé qu'il prévoyait de tenir une réunion trilatérale avec le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping dans le cadre de sa visite prévue en Chine.

Dans une déclaration diffusée en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Maison Blanche, Trump a également révélé l'ordre du jour principal de cette éventuelle rencontre, qui réunirait les dirigeants des trois nations les plus puissantes de la planète.

La déclaration de Trump et les détails clés

Le discours du chef de la Maison Blanche s'est concentré sur les aspects cruciaux suivants, à une époque marquée par une insécurité internationale accrue et une course aux armements nucléaires :

Plan de la réunion du « trio » : Dans son discours, Trump a déclaré : « Je pense que je rencontrerai Xi et Poutine », exprimant ainsi sa ferme volonté de tenir un dialogue trilatéral ;

Sujet principal — Dénucléarisation : Le président américain a souligné que la question du désarmement nucléaire mondial (dénucléarisation) serait une priorité à l'ordre du jour du sommet : « Nous discuterons en détail de nombreuses questions, y compris le sujet de la dénucléarisation »;

Lieu — Terrain chinois : Le fait que la réunion devrait se tenir à Pékin montre que le centre de l'équilibre diplomatique se déplace vers la région asiatique.

Importance mondiale : Pourquoi cette réunion est-elle importante ?

Le rassemblement des dirigeants des États-Unis, de la Russie et de la Chine autour d'une même table pourrait devenir l'événement diplomatique le plus important de ces dernières années :

Facteur Importance et impact attendu Sécurité nucléaire À une époque où les traités de contrôle des armements stratégiques sont au point mort, un accord du « grand trio » pourrait constituer une garantie importante. Tension géopolitique Possibilité d'atténuer le conflit autour de l'Ukraine, la question de Taïwan et les tensions au Moyen-Orient. Relations économiques Une plateforme directe pour discuter des tarifs douaniers, des sanctions et des pressions liées aux sanctions entre les États-Unis, la Chine et la Russie.

Réaction de la communauté internationale et du Kremlin

Bien que Pékin et Moscou n'aient pas encore annoncé de confirmation officielle sur les dates et le format exacts de cette réunion, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait précédemment déclaré qu'une éventuelle rencontre entre les dirigeants de la Russie, de la Chine et des États-Unis serait au centre de l'attention mondiale.

Si les parties acceptent officiellement ce format, le sommet en Chine devrait devenir le terrain de négociations géopolitiques le plus décisif des prochaines années.