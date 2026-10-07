Un bus à impériale rempli de passagers se renverse en Équateur

À Azogues, en Équateur, un bus à impériale rempli de passagers s'est renversé lors d'un défilé de diplômés. Il est rapporté que le bus transportait principalement des jeunes au moment de l'accident.

Selon les premières informations, 22 personnes ont été blessées dans l'accident. La plupart d'entre elles seraient mineures. Tous les blessés ont été transportés dans des hôpitaux pour recevoir des soins médicaux.

Selon les rapports, certaines victimes souffrent de blessures à la tête et à la poitrine, ainsi que de fractures des membres.

Aucun décès n'a été signalé pour le moment. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons pour lesquelles le bus a perdu l'équilibre et s'est renversé.

Les autorités ont déclaré qu'une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de l'accident.