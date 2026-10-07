Un bus à impériale rempli de passagers se renverse en Équateur

·6·Monde
Un bus à impériale rempli de passagers se renverse en Équateur

À Azogues, en Équateur, un bus à impériale rempli de passagers s'est renversé lors d'un défilé de diplômés. Il est rapporté que le bus transportait principalement des jeunes au moment de l'accident.

Selon les premières informations, 22 personnes ont été blessées dans l'accident. La plupart d'entre elles seraient mineures. Tous les blessés ont été transportés dans des hôpitaux pour recevoir des soins médicaux.

Selon les rapports, certaines victimes souffrent de blessures à la tête et à la poitrine, ainsi que de fractures des membres.

Aucun décès n'a été signalé pour le moment. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons pour lesquelles le bus a perdu l'équilibre et s'est renversé.

Les autorités ont déclaré qu'une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de l'accident.

ÉquateurAzoguesAccident de busRenversement de busFaits divers
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Dénouement dramatique : Le Japon bat l'Équateur aux tirs au butDénouement dramatique : Le Japon bat l'Équateur aux tirs au but1 octobre 19:19Starlink lance l'Internet par satellite pour smartphones classiques en ÉquateurStarlink lance l'Internet par satellite pour smartphones classiques en Équateur30 septembre 13:51Les cadets ouzbeks débutent les Mondiaux avec 4 médaillesLes cadets ouzbeks débutent les Mondiaux avec 4 médailles21 août 08:56Nos judokas prêts à conquérir l’Amérique du Sud : composition de l’équipe nationale !Nos judokas prêts à conquérir l’Amérique du Sud : composition de l’équipe nationale !14 août 17:38Un puissant séisme de magnitude 7,4 a frappé la Colombie aujourd’hui (vidéo)Un puissant séisme de magnitude 7,4 a frappé la Colombie aujourd’hui (vidéo)11 août 11:13Le FC Barcelone annonce le transfert du jeune talent équatorien Josue CaicedoLe FC Barcelone annonce le transfert du jeune talent équatorien Josue Caicedo14 juillet 00:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?