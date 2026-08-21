Les cadets ouzbeks débutent les Mondiaux avec 4 médailles

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Les cadets ouzbeks débutent les Mondiaux avec 4 médailles

Le championnat du monde cadets a débuté à Guayaquil, en Équateur. La première journée de la compétition a été couronnée de succès pour l’équipe d’Ouzbékistan.

À l’issue de la première journée, nos cadets, dirigés par Aurelio Chiprian-Flis, ont remporté une médaille d’or et trois médailles de bronze.

Iroda Sirojiddinova — championne du monde !

Engagée dans la catégorie des -40 kg, Iroda Sirojiddinova a battu toutes ses adversaires et est devenue championne du monde chez les cadettes.

Sirojiddinova a commencé la compétition au deuxième tour, où elle a battu l’Azerbaïdjanaise Sunay Salamova, puis en demi-finale la Russe Emiliya Sayfutdinova, et en finale la Kazakhe Adiya Janaxmet .

Ainsi, l’hymne national de l’Ouzbékistan a retenti au loin, en Équateur.

À noter qu’il y a un mois, Iroda Sirojiddinova avait également remporté l’or aux championnats d’Asie organisés en Jordanie.

Trois autres médailles de bronze

Trois autres représentants de l’équipe d’Ouzbékistan sont montés sur le podium :

  • Bobur Yusupov — -55 kg ;

  • Alina Kolyucheva — -44 kg ;

  • Charos Hikmatova — -48 kg.

Au terme des combats de la première journée, l’Ouzbékistan, avec une médaille d’or et trois médailles de bronze occupe la 2e place du classement général par équipes parmi60 pays.

OuzbékistanIroda SirojiddinovaGuayaquilÉquateur
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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