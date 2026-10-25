Un bébé né avec des poils ressemblant à une moustache en Équateur attire l'attention

·7·Monde
Un bébé né avec des poils ressemblant à une moustache en Équateur attire l'attention

En Équateur, une vidéo montrant un nouveau-né avec des poils noirs ressemblant à une moustache sur le visage a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Les images, diffusées en octobre 2026, ont captivé l'attention de nombreux utilisateurs.

En médecine, la présence de fins poils sur le corps des nouveau-nés est considérée comme normale. Appelée lanugo, cette pilosité apparaît pendant le développement fœtal. Ces poils disparaissent généralement avant la naissance ou au cours des premières semaines de vie.

Dans certains cas, la pilosité sur le corps ou le visage du bébé peut être plus abondante que la normale. Les causes varient et un examen médical est nécessaire pour tirer des conclusions précises. Par conséquent, il est impossible de déterminer la cause exacte de ces poils sur le visage de l'enfant à partir de la seule vidéo.

C'est pourquoi la situation montrée dans la vidéo peut être considérée comme inhabituelle, mais il n'y a aucune base pour interpréter ses causes comme des faits médicaux confirmés.

ÉquateurLanugoMédecineNouveau-néSanté
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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