28 morts dans une collision entre un bus et un camion en Tanzanie

En Tanzanie, au moins 28 personnes ont trouvé la mort dans une collision frontale entre un bus de passagers et un camion transportant du bois. Après le choc, un incendie s'est déclaré dans le bus, le détruisant entièrement. C'est ce qu'a rapporté l'agence Associated Press.

L'accident s'est produit dans la nuit du 8 au 9 octobre dans la région de Morogoro, près de Mkambarani, sur l'autoroute reliant Morogoro à Dar es Salam. Le bus, qui se dirigeait de Dar es Salam vers la ville de Mbeya, est entré en collision avec le camion transportant du bois qui arrivait en sens inverse.

Selon les premières informations, le conducteur du camion, qui circulait d'Iringa vers Dar es Salam, a tenté de dépasser d'autres véhicules. Cependant, lors de la manœuvre, il est entré en collision avec le bus.

Joseph Mwasabeja, chef par intérim des services de secours et de lutte contre les incendies de la région de Morogoro, a indiqué que 27 des victimes étaient des passagers du bus et qu'une autre se trouvait dans le camion.

L'accident a également fait des blessés. Certains d'entre eux ont été transportés à l'hôpital, mais le nombre final de blessés n'a pas été communiqué dans les premiers rapports. Des examens supplémentaires sont attendus pour identifier certaines des victimes.