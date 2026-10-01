Dénouement dramatique : Le Japon bat l'Équateur aux tirs au but

Dans le cadre d'un match amical international, le Japon, l'une des meilleures équipes d'Asie, a affronté l'Équateur, un représentant sud-américain intense et physiquement solide. Malgré les occasions créées par les deux camps pendant 90 minutes, le score est resté vierge.

Le sort du match s'est joué lors de la loterie des tirs au but, où la chance a souri aux « Samouraïs Bleus ».

Bataille tactique et tests des entraîneurs

La rencontre a été disputée à un rythme élevé et sans concession. Si les équipes ont fait preuve de prudence en première mi-temps, le staff technique a procédé à une large rotation après la pause :

Le renouveau du Japon : Dès la mi-temps, les entraîneurs ont rafraîchi l'attaque en remplaçant Kaina Tanimura par le buteur vedette Ayase Ueda. À la 68e minute, les stars Takefusa Kubo, Ritsu Doan et Yuito Suzuki ont cédé leur place aux expérimentés Daichi Kamada, Junya Ito et Yunnosuke Suzuki.

La réponse de l'Équateur : Côté sud-américain, Félix Torres a remplacé Alan Franco en début de seconde période. Plus tard, des joueurs comme Kenny Arroyo, Pedro Vite, Jordi Alcívar, Nilson Angulo et John Yeboah sont entrés en jeu pour apporter du sang neuf.

Le sang-froid du Japon aux tirs au but

Après un match nul 0-0 au terme du temps réglementaire, la séance de tirs au but a été nécessaire pour désigner le vainqueur.

Dans cette série sous haute tension, les joueurs japonais ont fait preuve d'un grand sang-froid, 5:4 s'imposant sur ce score face à un adversaire prestigieux. Les interventions décisives du gardien Zion Suzuki et la précision des tireurs ont offert un avantage psychologique crucial aux Asiatiques.

Détails du match amical :

Japon — Équateur 0:0 (5:4 aux tirs au but)

Composition du Japon : Zion Suzuki, Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito, Ritsu Doan (Yunnosuke Suzuki, 68e), Kaisu Sano (Kento Shiogai, 86e), Ao Tanaka (Daizen Maeda, 79e), Keito Nakamura (Yuki Soma, 79e), Takefusa Kubo (Daichi Kamada, 68e), Yuito Suzuki (Junya Ito, 68e), Kaina Tanimura (Ayase Ueda, 46e).

Composition de l'Équateur : Hernán Galíndez, Jackson Porozo, Willian Pacho, Alan Franco (Félix Torres, 46e), Pervis Estupiñán, Kenny Arroyo (Denil Castillo, 67e), Pedro Vite (Frisyo Caicedo, 85e), Jordi Alcívar (Juan Angulo, 67e), Nilson Angulo (Alan Minda, 86e), John Mercado (Anthony Valencia, 79e), John Yeboah (Jeremy Sarmiento, 67e).

Ce match de préparation a été une excellente occasion pour les sélectionneurs des deux équipes d'évaluer la profondeur de leur banc et la forme des joueurs avant les tournois internationaux et les éliminatoires à venir.