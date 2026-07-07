Le dollar américain a 241 ans : comment est-il devenu la monnaie mondiale ?

Le dollar américain a 241 ans. Le 6 juillet 1785, le Congrès continental l'a déclaré monnaie officielle du pays.

Aujourd'hui, le dollar occupe une place importante non seulement aux États-Unis, mais aussi dans l'économie mondiale. Il est largement utilisé dans les contrats commerciaux internationaux, les virements interbancaires et les réserves de change des États.

Selon les estimations actuelles, environ 60 % des réserves de change mondiales sont détenues en dollars. Près de la moitié des opérations du système SWIFT, qui effectue les paiements internationaux, sont également réalisées via la monnaie américaine.

Ces dernières années, certains pays tentent d'étendre le commerce en monnaies nationales. Les débats sur la dédollarisation se sont également intensifiés. Cependant, aucune autre monnaie n'a encore totalement remplacé le dollar dans le système financier mondial.

En période de crises économiques et d'instabilité politique, les investisseurs choisissent souvent le dollar comme actif relativement sûr. C'est pourquoi le dollar américain conserve sa position de monnaie de réserve et de règlement international.