Une impasse politique qui durait depuis des mois dans la diplomatie européenne a pris fin. Les représentants de l'Union européenne et Budapest ont trouvé un accord sur la tenue de la phase technique des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. Selon le prestigieux portail européen Rapporteur , la Hongrie lève officiellement le blocage qu'elle maintenait depuis l'été.

Cet accord a levé l'un des plus grands obstacles diplomatiques sur la voie de l'intégration complète de ces pays d'Europe de l'Est à l'Union européenne.

Prochaine étape : Ouverture de deux clusters de négociation importants

Le consensus atteint par les parties crée un nouvel espace juridique pour accélérer le processus :

Projet de positions communes : La semaine prochaine, les États membres de l'UE coordonneront officiellement le projet de positions communes pour les négociations ;

Ouverture des clusters : Si ce document est approuvé, deux clusters de négociation clés concernant le marché intérieur et la politique de compétitivité seront ouverts simultanément pour Kiev et Chisinau ;

L'espoir de Bruxelles : Les diplomates de l'UE sont très confiants quant à l'adoption unanime de cette décision par tous les États membres.

La tâche de Kiev : la loi du 12 octobre et la question des minorités nationales

L'accord de Budapest n'est pas fortuit — l'une des conditions principales concerne la garantie des droits des minorités nationales :

Vote à la Rada suprême : Bruxelles et Budapest s'attendent à ce que la Rada suprême d'Ukraine adopte le 12 octobre un projet de loi spécial sur les droits à l'éducation des minorités nationales ;

La solution au problème : L'entrée en vigueur de cette loi devrait mettre un terme aux objections de longue date de la Hongrie concernant l'éducation de la diaspora hongroise en Ukraine.

Insight du Financial Times : instructions de Peter Magyar aux diplomates

Auparavant, le Royaume-Uniet son prestigieux journal Financial Times avaient révélé des informations importantes sur la nouvelle orientation politique du Premier ministre hongrois Peter Magyar :

Le chef du gouvernement hongrois a personnellement ordonné à ses diplomates de ne pas faire obstacle à l'envoi des notifications concernant l'ouverture des deux prochains blocs de négociations sur le marché intérieur et la compétitivité pour l'Ukraine et la Moldavie ;

Cette étape montre que Budapest est passé de sa politique de veto stricte à une phase de dialogue constructif.

Ce pas historique de l'Ukraine et de la Moldavie vers l'UE est considéré comme un changement décisif pour renforcer l'architecture de sécurité européenne et la carte politique régionale.