3 médailles à Budapest : les cyclistes ouzbeks brillent

Les membres de l’équipe nationale ouzbèke de cyclisme sur piste ont terminé avec de brillants résultats la compétition internationale organisée à Budapest, la capitale hongroise. Nikita Svetkov et Sergey Rostovsev ont décroché des places sur le podium dans différentes épreuves, apportant au pays 2 médailles d’or et 1 médaille d’argent ainsi remportées.

Lors des épreuves disputées les 11 et 12 août, les cyclistes ouzbeks ont résisté à une forte concurrence dans plusieurs disciplines et sont montés sur le podium.

Nikita Svetkov s’est imposé dans l’omnium

L’une des victoires importantes de l’équipe nationale ouzbèke a été obtenue dans l’épreuve de l’omnium.

Dans cette discipline complexe composée de plusieurs manches, Nikita Svetkov a fait preuve de régularité avant de devancer tous ses adversaires au classement final.

Sa performance a offert à la délégation ouzbèke l’une de ses premières médailles d’or de la compétition.

En omnium, l’athlète doit démontrer non seulement sa vitesse, mais aussi sa tactique, son endurance et sa capacité à s’adapter à différents formats de course. Cette victoire a ainsi mis en évidence la polyvalence de la préparation de Svetkov.

Sergey Rostovsev a remporté deux médailles dans la même compétition

À Budapest, Sergey Rostovsev a également été l’un des athlètes les plus performants de l’Ouzbékistan.

Il a remporté la médaille d’or dans la course aux points Dans cette épreuve, la vitesse ne suffit pas : il est essentiel de bien lire la course, d’attaquer au bon moment et d’accumuler les points de manière planifiée.

Rostovsev est également monté sur le podium dans une autre épreuve, le scratch, et a décroché la médaille d’argent.

Il a ainsi terminé la compétition en Hongrie avec deux récompenses à son actif.

2 médailles d’or et 1 médaille d’argent pour l’Ouzbékistan

Voici le bilan des médailles remportées par les athlètes ouzbeks lors de la compétition :

Nikita Svetkov — or, omnium ;

Sergey Rostovsev — or, course aux points ;

Sergey Rostovsev — argent, scratch.

La conquête de trois médailles lors de cette compétition internationale de deux jours constitue un excellent résultat pour l’équipe nationale ouzbèke de cyclisme sur piste.

Les compétitions internationales, un test important avant les grands rendez-vous

Pour les athlètes, ces tournois ne représentent pas seulement une occasion de décrocher des médailles, mais aussi un cadre idéal pour tester leur préparation face à des adversaires issus de différentes écoles et aux styles variés.

L’expérience internationale acquise dans des épreuves comme l’omnium, la course aux points et le scratch, où la tactique joue un rôle déterminant, pourrait être précieuse lors des prochaines grandes compétitions.

Le résultat obtenu à Budapest a une nouvelle fois montré que les cyclistes ouzbeks peuvent lutter pour les premières places sur la scène internationale.

Deux athlètes, trois médailles et deux titres : l’équipe ouzbèke de cyclisme sur piste a conclu de belle manière la compétition en Hongrie.

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