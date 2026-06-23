Un homme arrêté pour avoir collecté des restes humains et les avoir mangés

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Un homme arrêté pour avoir collecté des restes humains et les avoir mangés

En Hongrie, une enquête est en cours suite à un incident qui a choqué l'opinion publique. À Budapest, la capitale du pays, un homme de 30 ans soupçonné d'avoir collecté des restes humains a été arrêté.

Selon les informations, il travaillait comme agent d'entretien dans un hôpital. Une enquête rapide a été lancée après que les forces de l'ordre ont reçu un signalement indiquant qu'il conservait des parties du corps humain sur son lieu de travail et à son domicile.

En fouillant le domicile du suspect, les enquêteurs ont découvert une scène d'horreur. Des crânes, des os de bras et de jambes, ainsi qu'un modèle de reconstruction fait à partir de peau humaine ont été trouvés. Certains os étaient conservés dans une valise, et un organe ressemblant à un cœur a été trouvé dans l'un des bocaux.

Les experts ont ordonné une analyse pour déterminer si cet organe appartient à un être humain ou à un animal.

Lors de l'interrogatoire, l'homme a admis avoir collecté des parties du corps humain, affirmant avoir un vif intérêt pour ces matériaux anatomiques. Selon les données de l'enquête, le suspect a également avoué avoir préparé et consommé de la nourriture à partir de ces restes dans certains cas.

Les autorités estiment qu'il aurait pu obtenir ces restes humains sur son lieu de travail ainsi qu'en les déterrant dans des cimetières abandonnés en Hongrie et en Slovaquie.

Dans le cadre de l'enquête, son matériel informatique, ses appareils mobiles, ses supports de stockage et d'autres équipements électroniques ont été saisis. Parallèlement, tous les restes humains retrouvés font l'objet d'une expertise médico-légale.

HongrieBudapestSlovaquie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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