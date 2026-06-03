Gianni Infantino et Florentino Pérez se rencontrent lors de la finale de la Ligue des champions à Budapest

Les échanges cordiaux entre les plus hauts dirigeants du football mondial ont toujours été au centre de l'attention des passionnés du ballon rond. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a partagé ses impressions suite à une rencontre avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez, l'une des personnalités les plus influentes du monde du football.

Cette rencontre de haut niveau a eu lieu après la passionnante finale de l'UEFA Champions League de la saison en cours, organisée à Budapest. Pour rappel, lors de ce match décisif, le club français du PSG a battu l'équipe anglaise d'Arsenal aux tirs au but pour remporter le trophée.

Le président de la FIFA rend un vibrant hommage à Florentino Pérez

Gianni Infantino a publié sur sa page officielle des réseaux sociaux des photos de sa rencontre avec le dirigeant du géant madrilène, en saluant particulièrement les contributions de Pérez au monde du football :

« J'ai été sincèrement ravi de rencontrer Florentino Pérez lors de la magnifique finale à Budapest. Ses succès dans le monde du football, sa contribution inestimable au développement de notre sport et son influence mondiale sont véritablement immenses. Merci pour vos efforts inlassables pour que le Real Madrid continue de briller sur la scène mondiale. Je suis convaincu que sous votre direction, le 'Club Royal' connaîtra des triomphes encore plus éclatants à l'avenir », a déclaré le président de la FIFA.

Racines historiques : Un lien de 122 ans

Au cours de la conversation, le président de la FIFA a également évoqué les liens historiques profonds et durables entre l'organisation et le club madrilène. Il a été rappelé que le Real Madrid fut l'un des membres fondateurs de la FIFA il y a exactement 122 ans, ce qui démontre clairement la solidité des fondations sur lesquelles reposent les relations entre les deux parties.

Vers de nouvelles victoires

Il convient de noter que le Real Madrid a remporté son championnat national à 36 reprises et est reconnu comme l'équipe la plus titrée et la plus décorée du football européen en club.

Bien que les « Merengues » aient participé à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA l'an dernier, ils ont dû clore cette saison sans trophée majeur, contre toute attente. Néanmoins, les propos confiants d'Infantino ont servi d'encouragement particulier pour que les Madrilènes renouent avec la gloire lors de la nouvelle saison.

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