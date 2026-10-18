Les mouvements d'un nouveau-né à la maternité suscitent l'intérêt sur les réseaux sociaux (vidéo)

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Les mouvements d'un nouveau-né à la maternité suscitent l'intérêt sur les réseaux sociaux (vidéo)

Selon le média Ajans.az la vidéo d'un nouveau-né filmée à la maternité est devenue virale sur les réseaux sociaux. La manière très calme dont le bébé se comporte a attiré l'attention des utilisateurs.

La vidéo montre le bébé allongé sur la table d'examen, les mains derrière la tête et les jambes croisées. Le médecin Islam Eldehin s'approche de lui avec un sourire. Il vérifie ensuite le rythme cardiaque du bébé à l'aide d'un stéthoscope. Pendant tout ce temps, le nourrisson reste imperturbable.

Sous la vidéo, les internautes ont laissé des commentaires humoristiques sur les mouvements du bébé. Certains l'ont comparé à une personne pressée de se détendre dès sa naissance.

Ajans.azIslam EldehinNouveau-néMaternitéVidéo virale
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