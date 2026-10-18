Conor McGregor révèle le secret de son véritable succès

·3·Sport
Conor McGregor révèle le secret de son véritable succès

L'ancien champion de l'UFC dans deux catégories de poids, l'Irlandais, l'une des plus grandes stars du sport mondial, Conor McGregor a publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux concernant le succès, la résilience et la confiance en soi.

Trois mois jour pour jour après avoir subi une grave blessure au genou lors de son combat contre Max Holloway à l'UFC 329, ce qui a temporairement interrompu son retour dans l'octogone, l'athlète a partagé pour la première fois des réflexions aussi philosophiques.

« Les gens voient les K.O., mais pas le travail acharné » : qu'a dit Conor ?

Le combattant irlandais a expliqué sur son compte X (anciennement Twitter) ce qui se cache derrière une véritable victoire :

  • Le travail prime sur le talent : « Je n'ai pas de talent inné. J'ai simplement tout donné, j'ai consacré toute ma vie à mon travail ;

  • Les difficultés en coulisses : Les gens ne voient que les performances spectaculaires dans l'octogone et les K.O. retentissants. Mais ils ne remarquent pas tout le travail acharné : les réveils à l'aube, les défaites douloureuses et les décisions difficiles prises pour continuer à avancer, même quand tout abandonner semblait être la solution la plus simple ;

  • Le pouvoir de la décision : Je n'ai pas attendu de me sentir pleinement prêt. J'ai pris la décision ferme d'être prêt. Croyez en vous. Travaillez sans relâche et soyez dévoués à la réalisation de vos objectifs », a écrit McGregor.

Blessure au genou et plans de retour dans l'octogone

L'état actuel de Conor McGregor et les prochaines étapes de sa carrière :

  • Trois mois de pause après l'UFC 329 : Blessée au genou lors du combat dramatique contre Holloway, la star a consacré ces derniers mois au processus de récupération et de rééducation ;

  • Préparation mentale : Cette déclaration motivante montre clairement que, malgré ses blessures physiques, le combattant n'est pas brisé mentalement et est impatient de combattre à nouveau au plus haut niveau dans un avenir proche.

Les mots sincères de McGregor servent de source de force et d'encouragement non seulement pour les fans d'arts martiaux, mais aussi pour des millions de personnes confrontées à des difficultés dans la poursuite de leurs objectifs.

Conor McGregorUFC 329Blessure au genouMotivationMMA
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

McGregor accuse l'arbitre après son combat contre Holloway : le plus grand retour de l'histoire du sport est-il possible ?McGregor accuse l'arbitre après son combat contre Holloway : le plus grand retour de l'histoire du sport est-il possible ?15 septembre 08:18McGregor de nouveau sur la table d’opération : son retour s’éloigneMcGregor de nouveau sur la table d’opération : son retour s’éloigne6 août 17:51McGregor sous le choc : ses premiers mots après sa défaite contre HollowayMcGregor sous le choc : ses premiers mots après sa défaite contre Holloway13 juillet 10:43McGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevMcGregor attend une sensation : il pronostique le combat de Makhachev8 août 07:14«Je vais le détruire» : McGregor lance un avertissement cinglant à Holloway«Je vais le détruire» : McGregor lance un avertissement cinglant à Holloway11 juillet 11:45Le retour de McGregor tourne au drame : Conor battu dès le premier roundLe retour de McGregor tourne au drame : Conor battu dès le premier round12 juillet 09:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre