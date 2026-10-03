Un nouveau-né retrouvé poignardé 15 fois

Royaume-UniÀ Sheffield, une affaire criminelle grave concernant la mort d'un nouveau-né est jugée devant le tribunal. Quatre adultes, dont la mère du bébé, Andrea Skopova, âgée de 20 ans, ont été inculpés. Une adolescente de 15 ans est également accusée d'entrave à la justice. C'est ce qu'a rapporté le « Daily Mail ».

Il a été rapporté qu'Andrea Skopova (20 ans), Peter Horvat (19 ans), Peter Horvat (38 ans) et Nina Horvatova (37 ans) sont des ressortissants slovaques. Ils sont accusés d'être impliqués dans la mort du nouveau-né.

Le bébé était initialement enregistré dans les documents judiciaires sous le nom de « Baby S » . Cependant, lors du procès qui a débuté cette semaine à Sheffield, il a été révélé que son vrai nom était Maria Skopova.

Le procureur a déclaré au tribunal que de nombreuses blessures avaient été constatées sur le corps du bébé. Il a souligné que la petite fille présentait des blessures graves au visage, ainsi qu'à l'avant et à l'arrière du corps.

Le corps de Maria a été retrouvé le 30 août de cette année dans une dépendance d'une maison située dans le quartier de Wincobank, à Sheffield, dans le Yorkshire du Sud. Le bébé était enveloppé dans une serviette, placé dans un sac bleu et posé sur une machine à laver.

Au tribunal, le procureur a déclaré que Skopova était la mère du bébé, mais que le père était inconnu. Le petit ami de Skopova, Peter Horvat, figure également parmi les accusés. Horvat est le fils des deux autres accusés adultes, Peter Horvat et Nina Horvatova. Cependant, il a été précisé au tribunal qu'il n'était pas le père biologique du bébé.

Les quatre adultes inculpés sont accusés d'avoir causé ou permis la mort de l'enfant, ainsi que d'entrave à la justice pour avoir nettoyé la scène de crime.

En outre, une jeune fille de 15 ans a également été accusée d'entrave à la justice lors de cette audience. Conformément à la loi, son identité n'a pas été révélée.

Les accusés le 2 octobre n'ont ni reconnu ni nié les accusations portées contre eux lors de l'audience. Le juge Jeremy Richardson a ordonné le maintien en détention de tous les accusés.

La prochaine audience est prévue pour le 14 décembre de cette année.

Il est indiqué que le procès principal est prévu pour commencer le 12 avril 2027 . Les débats devraient durer entre six et sept semaines.