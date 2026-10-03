Un nouveau-né retrouvé poignardé 15 fois

·2·Monde
Un nouveau-né retrouvé poignardé 15 fois

Royaume-UniÀ Sheffield, une affaire criminelle grave concernant la mort d'un nouveau-né est jugée devant le tribunal. Quatre adultes, dont la mère du bébé, Andrea Skopova, âgée de 20 ans, ont été inculpés. Une adolescente de 15 ans est également accusée d'entrave à la justice. C'est ce qu'a rapporté le « Daily Mail ».

Il a été rapporté qu'Andrea Skopova (20 ans), Peter Horvat (19 ans), Peter Horvat (38 ans) et Nina Horvatova (37 ans) sont des ressortissants slovaques. Ils sont accusés d'être impliqués dans la mort du nouveau-né.

Le bébé était initialement enregistré dans les documents judiciaires sous le nom de « Baby S » . Cependant, lors du procès qui a débuté cette semaine à Sheffield, il a été révélé que son vrai nom était Maria Skopova.

Le procureur a déclaré au tribunal que de nombreuses blessures avaient été constatées sur le corps du bébé. Il a souligné que la petite fille présentait des blessures graves au visage, ainsi qu'à l'avant et à l'arrière du corps.

Le corps de Maria a été retrouvé le 30 août de cette année dans une dépendance d'une maison située dans le quartier de Wincobank, à Sheffield, dans le Yorkshire du Sud. Le bébé était enveloppé dans une serviette, placé dans un sac bleu et posé sur une machine à laver.

Au tribunal, le procureur a déclaré que Skopova était la mère du bébé, mais que le père était inconnu. Le petit ami de Skopova, Peter Horvat, figure également parmi les accusés. Horvat est le fils des deux autres accusés adultes, Peter Horvat et Nina Horvatova. Cependant, il a été précisé au tribunal qu'il n'était pas le père biologique du bébé.

Les quatre adultes inculpés sont accusés d'avoir causé ou permis la mort de l'enfant, ainsi que d'entrave à la justice pour avoir nettoyé la scène de crime.

En outre, une jeune fille de 15 ans a également été accusée d'entrave à la justice lors de cette audience. Conformément à la loi, son identité n'a pas été révélée.

Les accusés le 2 octobre n'ont ni reconnu ni nié les accusations portées contre eux lors de l'audience. Le juge Jeremy Richardson a ordonné le maintien en détention de tous les accusés.

La prochaine audience est prévue pour le 14 décembre de cette année.

Il est indiqué que le procès principal est prévu pour commencer le 12 avril 2027 . Les débats devraient durer entre six et sept semaines.

SheffieldMaria SkopovaAndrea SkopovaYorkshire du SudRoyaume-Uni
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L’Ukraine interdit de regarder le célèbre dessin animé « Masha et Michka »L’Ukraine interdit de regarder le célèbre dessin animé « Masha et Michka »21 août 14:59Une fillette chinoise de 6 ans établit un record du monde en résolvant un Rubik's Cube en 4 secondes !Une fillette chinoise de 6 ans établit un record du monde en résolvant un Rubik's Cube en 4 secondes !23 septembre 14:59Une fillette de 4 ans chute du 12e étage et décède en Inde (vidéo)Une fillette de 4 ans chute du 12e étage et décède en Inde (vidéo)28 juillet 15:38Au Népal, une fillette de 6 ans retrouvée vivante sous les décombres après 3 joursAu Népal, une fillette de 6 ans retrouvée vivante sous les décombres après 3 jours1 septembre 09:12Une fillette de deux ans décède après avoir été oubliée dans une voiture en EspagneUne fillette de deux ans décède après avoir été oubliée dans une voiture en Espagne22 mai 17:37Le père est dans le train, la fillette reste seule sur le quaiLe père est dans le train, la fillette reste seule sur le quai13 juillet 10:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils