«Pas de rois !» : des manifestations massives contre la politique de Trump éclatent aux États-Unis (vidéo)

·5·Monde
«Pas de rois !» : des manifestations massives contre la politique de Trump éclatent aux États-Unis (vidéo)

De vastes manifestations contre la politique menée par le président Donald Trump ont eu lieu dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Selon l'agence de presse influente Associated Press (AP) les rassemblements ont été organisés à travers le pays sous le slogan national «Pas de rois» («No Kings») .

La vague de protestation a été particulièrement marquée dans des centres politiques et économiques majeurs tels que New York, Washington D.C. et Atlanta, poussant des milliers de militants dans les rues.

«Le pouvoir se concentre entre les mains d'un seul» : les principales griefs des manifestants

Les participants aux manifestations s'opposent fermement aux décisions politiques de l'administration actuelle et à son attitude envers les institutions démocratiques :

  • Accusation de «règne unique» : Les manifestants accusent ouvertement Donald Trump de concentrer excessivement le pouvoir exécutif et les compétences entre ses mains, et de violer les limites constitutionnelles ;

  • Le slogan «Pas de rois» : Les militants ont rappelé que les États-Unis ne sont pas une monarchie mais un système démocratique libre, exigeant l'indépendance des pouvoirs ;

  • Une géographie étendue : Des places centrales de New York aux abords de la Maison Blanche et du Capitole, ainsi qu'à Atlanta, capitale de l'État de Géorgie, les rues ont été remplies de manifestants munis de pancartes et de slogans.

L'objectif principal : les élections de mi-mandat du 3 novembre

Selon les analystes, ces manifestations ne se sont pas intensifiées par hasard à ce moment précis ; elles visent un objectif politique clair :

  • Mobiliser les électeurs : Les actions visent à activer les citoyens et à les inciter à se rendre aux urnes à la veille des élections de mi-mandat cruciales pour le Congrès américain prévues le 3 novembre ;

  • Contrôle du Congrès : Ces élections détermineront l'équilibre des forces au Sénat et à la Chambre des représentants, et décideront de la marge de manœuvre de l'administration Trump pour le reste de son mandat.

La montée du mouvement «Pas de rois» montre que la tension et la polarisation sur la scène politique américaine ont atteint un niveau maximal à l'approche du 3 novembre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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