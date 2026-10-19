L'idée étrange d'un développeur : la santé du héros de DOOM liée au rythme cardiaque de sa grand-mère

·9·Monde
L'idée étrange d'un développeur : la santé du héros de DOOM liée au rythme cardiaque de sa grand-mère

Un développeur a raconté avoir rendu visite à sa grand-mère en soins intensifs et avoir lancé le célèbre jeu DOOM sur le moniteur à côté de son lit. Il a précisé avoir utilisé le modèle d'intelligence artificielle Claude Opus 5.5 pour y parvenir.

Mais l'aspect le plus inhabituel de l'expérience ne réside pas dans le jeu lui-même. Le développeur a lié la jauge de santé du protagoniste au rythme cardiaque de sa grand-mère. En conséquence, l'état du personnage dans le jeu devait varier en fonction des battements de cœur de la patiente. Selon l'histoire, si la santé du héros tombait à zéro, le rythme cardiaque devait également tomber à zéro.

Cet événement pourrait susciter diverses questions parmi les passionnés de technologie et de jeux vidéo. L'idée de lier les signes vitaux d'un patient aux mécaniques d'un jeu semble particulièrement inhabituelle et controversée.

Cependant, comme les détails de cette histoire n'ont pas été vérifiés de manière indépendante, elle ne doit pas être considérée comme une expérience médicale validée. Les signes vitaux, comme le rythme cardiaque d'un patient, ne sont pas destinés à être contrôlés par un jeu.

Claude Opus 5.5Jeu DOOMRythme cardiaque du patientModèles d'intelligence artificielleTechnologie médicale
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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