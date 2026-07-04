Un ouvrier travaille avec son bébé attaché dans le dos et émeut Internet

Une image d'un ouvrier de la construction vietnamien travaillant avec son fils attaché dans le dos est devenue virale sur Internet. La photo montre qu'il accomplit son travail quotidien d'un côté, tout en s'efforçant de ne pas laisser son bébé sans surveillance de l'autre.

L'ouvrier a perdu son conjoint dans un accident. Depuis lors, la responsabilité d'élever l'enfant et de subvenir aux besoins de la famille lui incombe.

Il n'avait personne pour garder son enfant. Il n'avait pas non plus les moyens d'engager quelqu'un à cet effet. C'est pourquoi il a été contraint d'emmener son bébé sur le chantier de construction tous les jours.

Les internautes ont réagi différemment à cette situation. Certains ont salué son amour paternel, tandis que d'autres ont écrit qu'il est impossible d'emmener un enfant dans un endroit aussi dangereux.

Cependant, l'ouvrier n'avait guère le choix dans sa situation. Il ne pouvait pas laisser son enfant seul, et s'il ne travaillait pas, il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. C'est pourquoi il a dû assumer ses deux responsabilités en même temps.