Un ouvrier travaille avec son bébé attaché dans le dos et émeut Internet

·60·Monde
Un ouvrier travaille avec son bébé attaché dans le dos et émeut Internet

Une image d'un ouvrier de la construction vietnamien travaillant avec son fils attaché dans le dos est devenue virale sur Internet. La photo montre qu'il accomplit son travail quotidien d'un côté, tout en s'efforçant de ne pas laisser son bébé sans surveillance de l'autre.

L'ouvrier a perdu son conjoint dans un accident. Depuis lors, la responsabilité d'élever l'enfant et de subvenir aux besoins de la famille lui incombe.

Il n'avait personne pour garder son enfant. Il n'avait pas non plus les moyens d'engager quelqu'un à cet effet. C'est pourquoi il a été contraint d'emmener son bébé sur le chantier de construction tous les jours.

Les internautes ont réagi différemment à cette situation. Certains ont salué son amour paternel, tandis que d'autres ont écrit qu'il est impossible d'emmener un enfant dans un endroit aussi dangereux.

Cependant, l'ouvrier n'avait guère le choix dans sa situation. Il ne pouvait pas laisser son enfant seul, et s'il ne travaillait pas, il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. C'est pourquoi il a dû assumer ses deux responsabilités en même temps.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une nageuse turque conquiert le détroit le plus dangereux du mondeUne nageuse turque conquiert le détroit le plus dangereux du mondeAujourd'hui, 16:27Journaliste enlevée au Mexique : son corps retrouvé brûléJournaliste enlevée au Mexique : son corps retrouvé brûléAujourd'hui, 15:58Une citerne de gaz a explosé en IndeUne citerne de gaz a explosé en IndeAujourd'hui, 15:52Chien perdu retrouvé par son maître grâce à une vidéo viraleChien perdu retrouvé par son maître grâce à une vidéo viraleAujourd'hui, 15:45Six femmes inventrices qui ont radicalement changé notre vie par leurs inventionsSix femmes inventrices qui ont radicalement changé notre vie par leurs inventionsAujourd'hui, 15:34Un enfant se retrouve suspendu à un balcon en TurquieUn enfant se retrouve suspendu à un balcon en TurquieAujourd'hui, 15:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas