En Colombie, un père sauve son bébé de deux mois de la mort avec son propre corps

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Au cœur de la terrible tragédie provoquée par le séisme en Colombie, un exemple exceptionnel d’amour paternel et de courage s’est manifesté. À Cali, les secouristes ont réussi à sortir sain et sauf un bébé de deux mois resté plus de 48 heures sous les décombres.

Odeur de gaz et pleurs sous les décombres

Alors que la police locale et les équipes de secours déblayaient les ruines et menaient les opérations de recherche, de faibles pleurs de bébé ont été entendus sous les débris d’un immeuble effondré. Malgré une importante fuite de gaz dans la zone et un risque élevé d’explosion, deux policiers et des bénévoles locaux ont pris le risque de dégager les décombres à la main.

Sous de lourdes dalles de béton effondrées, une scène à la fois terrifiante et bouleversante est apparue : bien qu’il soit recouvert de débris, le père protégeait son bébé de deux mois avec son propre corps et le serrait fermement contre lui. C’est précisément le corps du père qui a protégé l’enfant de l’impact direct des morceaux de béton.

« Dès qu’il nous a vus, il nous a suppliés de ne pas laisser son bébé mourir, quoi qu’il arrive », se souvient l’un des policiers ayant participé aux recherches.

Le père et le petit Salomon ont survécu, mais le combat continue

Selon les médecins, le père et son fils de deux mois, le petit Salomon, ont survécu et reçoivent actuellement les soins médicaux nécessaires. Malheureusement, les jours difficiles ne sont pas encore terminés pour cette famille : la mère du bébé et son oncle figurent toujours parmi les personnes portées disparues.

Catastrophe de magnitude 7,4 en Colombie : le temps presse

Rappelons que le 10 août, un séisme dévastateur de magnitude 7,4 a frappé la Colombie. Selon les dernières données officielles :

Au moins 240 personnes ont perdu la vie ;

Près de 2 600 habitants ont subi des blessures de gravité variable.

Les services de secours travaillent sans relâche, jour et nuit, pour rechercher des survivants sous les décombres. Toutefois, les sismologues et les experts avertissent qu’après les premières 72 heures suivant une catastrophe, les chances de retrouver vivantes les personnes ensevelies diminuent fortement.

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