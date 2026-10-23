Le sélectionneur de l'Ouzbékistan cherche-t-il un nouveau poste ? Une rumeur sensationnelle circule dans les médias étrangers

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, champion du monde 2006 et lauréat du Ballon d'Or, Fabio Cannavaro étudie les opportunités de poursuivre sa carrière en Amérique du Nord et en Amérique latine. Le célèbre technicien italien a signé un contrat de collaboration avec une agence locale pour lui trouver des options intéressantes dans les championnats du Mexique et des États-Unis.

Cette information sensationnelle a été publiée initialement par le média sportif mexicain majeur TUDN puis relayée par le portail eurasia.football qui en a révélé les détails.

Info TUDN : Les portes du Mexique et des États-Unis s'ouvrent pour Cannavaro

Le célèbre insider mexicain et journaliste de la chaîne TUDN, Francisco Arredondo, Línea de 4 a indiqué dans l'émission que les nouveaux représentants de l'entraîneur italien sont déjà à l'œuvre :

Ligues ciblées : L'agence recherche pour Cannavaro des options pour diriger des clubs de la première division mexicaine, Liga MX ainsi que des clubs de la MLS aux États-Unis et au Canada ;

Condition principale : La candidature du technicien sera placée parmi les favoris prioritaires dès qu'un poste d'entraîneur principal se libérera dans les clubs de ces ligues.

Contrat avec l'Ouzbékistan et situation en équipe nationale

Malgré l'accord conclu pour l'Amérique du Nord, Fabio Cannavaro poursuit actuellement son travail avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan conformément au plan établi :

Contrat en vigueur : Arrivé à la tête de l'équipe nationale en octobre 2025, le technicien italien a dirigé les « loups blancs » lors de la Coupe du Monde 2026. Après le Mondial, l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA) a officiellement confirmé que le contrat actuel avec Cannavaro est prévu jusqu'en octobre 2027 ; Résultats récents :

Reconstruisant l'équipe après le Mondial, les joueurs de Cannavaro ont battu l'Iran 3-1 et la Syrie 4-1 lors des matchs internationaux d'automne, mais ont perdu 0-2 lors d'un déplacement en Corée du Sud. Corée du Sud s'est soldé par une défaite 0-2.

Une riche expérience d'entraîneur

Au cours de sa carrière d'entraîneur, Fabio Cannavaro a dirigé plusieurs équipes renommées en Asie et en Europe :

Le club chinois Guangzhou Evergrande et l'équipe nationale de Chine ;

Les clubs italiens Benevento et Udinese ;

Le grand club croate, le Dinamo Zagreb.

Le nouvel accord conclu par la légende du football mondial avec l'agence suggère qu'il pourrait partir outre-Atlantique à la fin de son contrat avec l'équipe d'Ouzbékistan ou en cas d'offre intéressante.