En Indonésie, un homme dormant 9 heures par jour devient une star du web grâce à une publicité pour une marque de matelas

·6·Monde
En Indonésie, un homme dormant 9 heures par jour devient une star du web grâce à une publicité pour une marque de matelas

La marque de matelas indonésienne Domi Bed a attiré l'attention des internautes avec une campagne publicitaire inhabituelle. Le projet met en scène une personne dormant neuf heures par jour à l'intérieur d'un véhicule en mouvement. Ce qui ressemblait initialement à un travail de rêve s'est avéré être une publicité visant à promouvoir le produit.

La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre l'intérieur d'un grand véhicule transformé en chambre à coucher. Un lit et des équipements de literie y ont été installés, où une personne dort paisiblement. Les passants pouvaient observer cette scène insolite à travers les vitres. Ceux qui ont vu quelqu'un dormir sereinement dans une voiture en mouvement n'ont pas pu cacher leur surprise.

L'objectif principal de la campagne était de démontrer le confort du matelas. La marque a ainsi cherché à montrer qu'il est possible de créer un environnement de sommeil confortable même pendant que le véhicule est en déplacement.

La vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant l'intérêt de nombreux spectateurs. Certains utilisateurs ont qualifié ce travail d'enviable, tandis que d'autres ont plaisanté sur l'idée d'être payé pour dormir toute la journée.

La campagne publicitaire se distingue par sa manière inhabituelle de présenter la caractéristique principale du produit. Au lieu de scènes complexes, le confort du matelas y est directement mis en avant.

Domi BedIndonésieCampagne PublicitaireMarketingSommeil
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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