Insolite en Écosse : un chien ayant ingéré une substance illicite secouru en montagne

·22·Monde
Insolite en Écosse : un chien ayant ingéré une substance illicite secouru en montagne

Tokyo, un labrador en randonnée sur le Ben Nevis en Écosse, a soudainement commencé à se sentir mal. Royaume-UniCet incident survenu sur la plus haute montagne du pays a nécessité l'intervention d'une équipe de secours spécialisée.

Il a été rapporté que pendant l'ascension avec sa propriétaire Kristina et sa famille, les pattes arrière de Tokyo sont devenues faibles, rendant ses déplacements difficiles. Le chien a même commencé à perdre connaissance. Sa propriétaire a tenté de porter l'animal de 24 kilos pour le redescendre, sans succès.

L'équipe de secours en montagne de Lochaber est alors intervenue. Les spécialistes ont placé Tokyo sur une civière spéciale pour le ramener en toute sécurité.

L'examen vétérinaire a révélé que l'état du chien était probablement dû à une intoxication par une substance illicite. On suppose que Tokyo a accidentellement ingéré du cannabis trouvé au sol. Cette substance a affecté son système nerveux, provoquant des troubles moteurs.

Heureusement, l'état du chien s'est amélioré et il s'est complètement rétabli. L'incident rappelle l'importance de surveiller ses animaux de compagnie en randonnée et d'éviter qu'ils ne mangent des choses inconnues.

Ben NevisÉquipe de secours de LochaberLabrador TokyoÉcosseFaits divers
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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