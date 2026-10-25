Des scientifiques aux Philippines découvrent l'une des plus petites grenouilles au monde

Des scientifiques philippins ont identifié une nouvelle espèce qui figure parmi les plus petites grenouilles au monde. Menée en collaboration avec l'Université du Kansas, l'étude a permis de découvrir cette créature minuscule dans le parc naturel de Guiting-Guiting sur l'île de Sibuyan.

Les chercheurssoulignent que la taille de la grenouille est comparable à celle d'une carte mémoire microSD. Sa taille extrêmement réduite a attiré l'attention des scientifiques, ce qui est crucial pour étudier les processus d'adaptation évolutive dans la nature.

Les experts qualifient ce changement de « miniaturisation ». Au cours de ce processus, certaines espèces animales deviennent plus petites au fil de l'évolution pour s'adapter à un environnement spécifique. Par exemple, certains animaux vivant dans des zones étroites au sol de la forêt peuvent avoir une taille corporelle très réduite.

Cette découverte démontre une fois de plus que l'île philippine de Sibuyan possède une nature unique. Abritant de nombreuses espèces endémiques, c'est-à-dire que l'on ne trouve que dans cette région, l'île est parfois appelée les « Galapagos de l'Asie ».

Selon les scientifiques, d'autres espèces encore inconnues de la science pourraient exister dans cette région. C'est pourquoi il est essentiel de préserver les habitats naturels où vivent ces animaux rares et de poursuivre les recherches scientifiques.