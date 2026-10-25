iPhone Duo et iPhone 18 Pro : prix actuels

Les prix des smartphones iPhone ont été mis à jour pour le 25 octobre. La liste comprend les modèles iPhone Duo, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. La valeur des smartphones est déterminée par la capacité de stockage, la couleur du boîtier et le type de carte SIM.

Prix de l'iPhone Duo :

• Version 256 GB : 3 799 dollars

• Version 512 GB : 4 599 dollars

Versions E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

• 256 GB Silver : 1 549 dollars

• 256 GB Glacier : 1 559 dollars

• 256 GB Black : 1 559 dollars

• 256 GB Burgundy : 1 559 dollars

• 512 GB : 1 819 dollars

• 1 TB : 2 899 dollars

iPhone 18 Pro Max

• 256 GB Black : 1 739 dollars

• 256 GB Silver : 1 749 dollars

• 256 GB Glacier : 1 749 dollars

• 256 GB Burgundy : 1 779 dollars

• 512 GB Black : 1 999 dollars

• 512 GB Silver : 2 019 dollars

• 512 GB Glacier : 1 999 dollars

• 512 GB Burgundy : 2 099 dollars

• 1 TB : 2 699 dollars

Versions SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

• 256 GB Silver : 1 549 dollars

• 256 GB Glacier : 1 579 dollars

• 256 GB Black : 1 579 dollars

• 256 GB Burgundy : 1 589 dollars

• 512 GB : 1 869 dollars

• 1 TB : 2 799 dollars

iPhone 18 Pro Max

• 256 GB Glacier : 1 749 dollars

• 256 GB Black : 1 749 dollars, en promotion

• 256 GB Silver : 1 759 dollars

• 256 GB Burgundy : 1 799 dollars

• 512 GB Black : 2 059 dollars

• 512 GB Silver : 2 089 dollars

• 512 GB Burgundy : 2 079 dollars

• 512 GB Glacier : 2 099 dollars

• 1 TB Black : 2 679 dollars

• 1 TB Burgundy : 2 699 dollars

• 1 TB Glacier : 2 999 dollars

• 1 TB Silver : 2 999 dollars

Ces prix sont valables pour le 25 octobre 2026. Les valeurs par modèle et couleur peuvent varier dans les prochains jours.