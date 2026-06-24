MoEngage voit l'avenir du marketing dans des millions d'agents AI

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MoEngage voit l'avenir du marketing dans des millions d'agents AI

MoEngage, leader indien des logiciels d'engagement client, a annoncé l'acquisition de la startup Aampe, basée à San Francisco. Cet accord devrait révolutionner le marketing, l'entreprise étant convaincue que l'avenir repose sur des agents d'intelligence artificielle (AI) capables de prendre des décisions individuelles pour chaque client. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Bien que les détails financiers de la transaction n'aient pas été officiellement divulgués, selon des sources proches du dossier citées par TechCrunch, cet accord en espèces est estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars. Fondée en 2020, Aampe développe un logiciel qui attribue un agent AI personnel à chaque consommateur. Cela permet aux marques d'abandonner la segmentation d'audience traditionnelle et les règles de campagne pour adapter les messages en fonction du comportement individuel.

Une nouvelle ère de l'AI dans le marketing

Actuellement, les éditeurs de logiciels s'engagent dans une course pour intégrer plus profondément l'AI dans les applications d'entreprise. Désormais, l'AI ne se limite plus à la création de contenu ou à l'assistance aux employés, mais s'élève au niveau de la prise de décision autonome. Dans le marketing, cela signifie que l'agent AI décide lui-même quel client contacter, quand et comment.

Selon une interview de Raviteja Dodda, cofondateur et PDG de MoEngage, Aampe a réussi à augmenter son revenu annuel récurrent de 150 % l'année dernière. La startup compte plus de 30 clients majeurs aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Cette acquisition devrait donner à MoEngage un avantage concurrentiel face à des géants comme Salesforce et Adobe.

Alors que la demande pour le marketing numérique et l'automatisation de la relation client augmente également sur le marché ouzbek, de telles fusions technologiques mondiales sont cruciales pour les entreprises locales. Les grandes entreprises utilisant des plateformes comme Salesforce Marketing Cloud et Adobe Experience Cloud ressentent désormais le besoin de solutions plus flexibles et intelligentes.

Stratégie de concurrence et d'expansion

Raviteja Dodda a souligné qu'une grande partie de la croissance de MoEngage provient de clients d'entreprise abandonnant les plateformes Salesforce et Adobe pour leurs services. L'entreprise a récemment signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec des clients ayant quitté l'écosystème Salesforce. La technologie d'Aampe pourrait accélérer davantage ce processus.

La technologie d'Aampe est actuellement utilisée par les marques renommées suivantes :

  • Swiggy (service de livraison de nourriture) ;
  • Grab (géant du transport et de la logistique) ;
  • Taxfix (plateforme de technologies financières).
À la suite de cet accord, près de 20 employés d'Aampe rejoindront l'équipe de MoEngage, portant l'effectif total à 820 personnes. MoEngage a levé 280 millions de dollars il y a six mois, prouvant que l'entreprise dispose de réserves financières suffisantes pour une expansion agressive et l'adoption de nouvelles technologies.

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Nodirbek Razzokov
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