Sur fond d'affaiblissement de la confiance dans les garanties de sécurité mondiales des États-Unis, des changements stratégiques historiques s'opèrent dans l'architecture de défense du continent européen. Selon le prestigieux The Wall Street Journal , la France a commencé à étendre considérablement le rôle de premier plan de Paris dans le système de protection de l'Europe contre les menaces nucléaires.

Dans le cadre de ce plan, il est prévu de déployer progressivement des avions de combat polyvalents Dassault Rafale , capables de transporter des armes nucléaires, sur le territoire de 10 pays stratégiquement importants du continent. Cette mesure propulse la présence militaire française en Europe vers une nouvelle étape géopolitique.

Carte du bouclier nucléaire : où les Rafale seront-ils basés ?

Selon les informations publiées, l'aviation nucléaire française sera transformée en un réseau couvrant entièrement les différentes régions d'Europe :

Noyau de l'Europe occidentale : Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et Belgique ;

Flanc nord et scandinave : Danemark, Norvège, Suède et bases en Finlande proches des frontières russes ;

Direction est et sud : Pologne, avant-poste oriental de l'OTAN, et Grèce, renforçant le flanc sud.

Un tel déploiement servira à créer un système de dissuasion nucléaire rapide à travers le continent européen, du pôle Nord à la mer Méditerranée.

Principaux avantages des chasseurs Dassault Rafale

Ces avions stratégiques français se distinguent par leurs capacités technologiques avancées et leur efficacité militaire :

Capacité nucléaire : L'avion est capable de transporter des missiles de croisière dotés de têtes nucléaires spéciales et de les livrer avec une grande précision ;

Haute manœuvrabilité : Capacité à manœuvrer rapidement en combat aérien et à percer facilement les lignes de défense aérienne adverses ;

Systèmes de guerre électronique modernes : L'avion est équipé de complexes de protection avancés qui trompent les radars et les moyens électroniques de l'adversaire tout en assurant son autodéfense ;

Universalité : Possibilité d'effectuer simultanément la destruction de cibles aériennes, des frappes sur des objectifs stratégiques au sol et des opérations navales.

Sécurité européenne et nouveau statut de la France