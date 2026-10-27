«Quelque chose ne va pas ici» : L'oncle de Lamine Yamal furieux des résultats du Ballon d'Or

La distinction individuelle la plus prestigieuse du football mondial, le «Ballon d'Or 2026» continue de susciter de vifs débats au sein de la communauté du football. La troisième place obtenue par Lamine Yamal, la star de 19 ans du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, a été accueillie avec une vive indignation par sa famille et ses proches.

Dans une interview, Abdul, l'oncle du joueur, a exprimé sa profonde frustration face aux résultats du vote, soulignant que son neveu a été privé d'une récompense méritée malgré une saison historique.

«Quelque chose ne va pas» : Les accusations franches et audacieuses d'Abdul

L'oncle de Lamine Yamal a exprimé de sérieux doutes sur le système de remise des prix et la décision du jury :

Des exploits historiques sans trophée : «Lamine a remporté la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Monde avec l'équipe nationale en une seule saison. Mais cela n'a-t-il pas suffi pour le Ballon d'Or ?», a interrogé Abdul ;

Critique des candidats : «Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais quelque chose ne va pas ici. Des joueurs qui n'ont pratiquement rien gagné durant la saison étaient également prétendants au trophée principal. Je ne citerai pas de noms, mais tout le monde le voit» ;

Le numéro 1 mondial : «Lamine reste le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, aucun joueur n'atteint son niveau individuel et sa qualité sur le terrain», a-t-il affirmé.

Le trio du «Ballon d'Or 2026» : Chiffres et écarts de trophées

Rappelons que le Ballon d'Or 2026 a été décerné pour la première fois de sa carrière à l'attaquant de l'équipe d'Angleterre et du Bayern Munich, Harry Kane:

Harry Kane (1ère place) : Il a recueilli le plus grand nombre de votes du jury après avoir marqué plus de 70 buts en club et en sélection, battant tous les records ;

Kylian Mbappé (2ème place) : L'attaquant français a pris la deuxième place grâce à sa productivité personnelle lors du Mondial et en club ;

Lamine Yamal (3ème place) : Bien qu'il ait surpassé tous ses concurrents en termes de trophées collectifs (Coupe du Monde, Liga, Supercoupe), il a complété le podium lors du vote final.

Les accomplissements de Lamine Yamal et le podium du «Ballon d'Or»