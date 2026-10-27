Des géants chinois annulent des contrats de plusieurs millions de dollars avec Mbappé en une journée

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Des géants chinois annulent des contrats de plusieurs millions de dollars avec Mbappé en une journée

L'attaquant de l'équipe nationale de France et du Real Madrid Kylian Mbappé a provoqué une crise géo-commerciale inattendue et grave en Chine suite à une récente interview. En évoquant ses mèmes préférés sur les réseaux sociaux, la star du football a tenu des propos jugés ironiques et insultants envers le peuple chinois et l'une des figures politiques historiques du pays.

Cette déclaration a déclenché une vague de colère sur les principaux réseaux sociaux chinois. En conséquence, deux des entreprises les plus puissantes du pays ont annoncé la résiliation de tous leurs contrats publicitaires et d'ambassadeur avec le joueur.

« Tolérance zéro » : La réaction ferme et unanime des marques

Deux géants chinois — le fabricant de boissons Eastroc Beverage et le magnat des produits laitiers Mengniu Dairy ont publié des déclarations fermes à quelques heures d'intervalle, rompant leurs liens avec la star française :

  • La position officielle d'Eastroc Beverage : « À partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à toute collaboration avec Kylian Mbappé. Notre entreprise s'oppose fermement à toute action insultant les sentiments nationaux du peuple chinois et applique une politique de « tolérance zéro » face à de tels incidents » ;

  • La solidarité de Mengniu Dairy : Le géant laitier, sponsor de longue date de grands événements sportifs internationaux et de stars du football, a publié une déclaration tout aussi ferme, soulignant son intransigeance face aux propos portant atteinte à l'honneur et à la fierté nationale ;

  • L'arrêt des campagnes publicitaires : Le retrait de l'image de Mbappé des panneaux d'affichage, des publicités télévisées et des étiquettes de produits a commencé à travers tout le pays.

Sentiment national chinois : Des épreuves qui ont mis à genoux les marques occidentales

L'opinion publique chinoise est extrêmement sensible et réagit sévèrement à toute attitude méprisante envers la culture, l'histoire et les valeurs nationales du pays :

  • L'affaire « Miss Finlande » : Fin 2025, la gagnante du concours de beauté, Sara Chafak, a été déchue de son titre et contrainte de présenter des excuses publiques après un geste perçu comme raciste en Chine ;

  • La leçon pour les géants de la mode et de l'industrie : Auparavant, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Swatch Group et d'autres géants de la mode et de l'industrie ont également fait face à des boycotts massifs après avoir mal interprété ou tourné en dérision les sentiments nationaux, les obligeant à revoir leur position avec des excuses officielles ;

  • L'ampleur des pertes commerciales : En Chine, deuxième plus grand marché de consommation au monde, une telle réaction négative porte un coup dur non seulement aux revenus publicitaires, mais aussi au merchandising du club et à l'image sportive mondiale.

Détails du conflit entre Kylian Mbappé et le marché chinois

Catégorie

Détails de la déclaration et de la situation

Cause principale

Propos ironiques sur une figure historique et le peuple chinois lors d'une interview sur les mèmes

Entreprises ayant rompu le partenariat

Eastroc Beverage (boissons énergisantes) et Mengniu Dairy (produits laitiers)

Principe des entreprises

Politique de « tolérance zéro » envers les atteintes aux sentiments nationaux

Réaction sociale

Protestations massives et appels au boycott sur Weibo et les réseaux sociaux chinois

Précédents similaires

Sara Chafak (déchue de son titre), Dolce & Gabbana, Christian Dior

Conséquences probables

Annulation de contrats publicitaires de plusieurs millions de dollars en Chine

Kylian MbappéEastroc BeverageMengniu DairyChineFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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