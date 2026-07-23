Un ours perché sur un poteau électrique stupéfie Internet

Une vidéo montrant un ours géant coincé au sommet d'un poteau électrique au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, est devenue virale sur les réseaux sociaux, fascinant des milliers d'internautes. Cette scène insolite a rapidement suscité de nombreux débats.

La vidéo X a été publiée sur le réseau social, puis repartagée par le ministère de l'Intérieur des États-Unis. La séquence a attiré l'attention de dizaines de milliers de spectateurs. Le ministère a ajouté une légende humoristique sur sa page : « Nous parlions de soutenir la suprématie énergétique américaine, mais ce n'est pas ce que nous avions en tête ».

Dans la vidéo authentifiée, on peut voir l'ours dans la région de Gladstone, au Nouveau-Mexique, agrippé fermement à une barre transversale avec ses pattes avant au sommet du poteau, haletant, tandis que ses pattes arrière pendent dans le vide.

La personne ayant filmé la scène a appelé le 911 en disant : « Je voudrais signaler qu'il y a un ours au sommet d'un poteau électrique ». L'opérateur a répondu que des signalements avaient déjà été faits, ajoutant : « Nous avons prévenu le Service de la faune et de la pêche, mais ils ont indiqué qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'instant ».

L'opérateur a expliqué que si les spécialistes tentaient d'endormir l'ours avec un tranquillisant, il risquait fort de tomber de haut et de mourir. C'est pourquoi la résolution sécurisée de la situation n'a pas été simple.

Shannon Mullins, témoin de l'incident, Storyful a déclaré à la publication qu'elle avait aperçu cette scène alors qu'elle voyageait du Nouveau-Mexique vers l'Oklahoma sur l'autoroute 56.

« Au début, nous ne pouvions pas croire ce que nous voyions. Nous avons donc décidé de faire demi-tour pour regarder une seconde fois », a-t-elle confié.

Selon elle, ils ont d'abord cru que l'ours était mort. Cependant, en s'approchant, ils ont réalisé que l'animal était encore en vie.

Malheureusement, l'ours a fini par mourir peu de temps après. Aucune information officielle n'a été communiquée sur les causes exactes de sa mort. L'événement a suscité un vif intérêt en ligne et de larges discussions sur les moyens de sauver les animaux sauvages.