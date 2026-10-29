Google présente le modèle Gemini 4 Carbon

Google a présenté son nouveau modèle d'intelligence artificielle phare, baptisé Gemini 4 Carbon. Selon l'entreprise, Carbon, basé sur le modèle Argon, est conçu pour être efficace dans des domaines tels que la programmation, la recherche scientifique et l'analyse de données sous divers formats.

L'une des principales caractéristiques du nouveau modèle est sa capacité à accomplir des tâches complexes de manière autonome sur de longues périodes. Google souligne que Gemini 4 Carbon a été développé pour exécuter des fonctions d'agent en continu pendant plusieurs jours. Cette approche permet à l'IA non seulement de répondre à une seule question, mais aussi de mener à bien des travaux en plusieurs étapes de manière indépendante.

Dans les résultats de tests présentés par l'entreprise, Carbon a surpassé plusieurs modèles concurrents. Notamment, lors du test de programmation par agent Terminal Bench 4.0 (AA), Gemini 4 Carbon a obtenu un score de 65,2 %. Selon les informations fournies, les modèles Claude Opus 5.5 et GPT-6 Astra ont atteint un résultat de 59 %.

Actuellement, Gemini 4 Carbon est en phase de test avant sa sortie. Un accès pour certaines entreprises de confiance est prévu pour novembre 2026. Après le lancement public, le prix du modèle devrait être identique à celui d'Argon : 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars par million de tokens en sortie. Le prix des tokens en entrée mis en cache sera réduit de 95 %.