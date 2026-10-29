Nomination inhabituelle en Turquie : une jeune femme de 22 ans dirigera une équipe de football

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Nomination inhabituelle en Turquie : une jeune femme de 22 ans dirigera une équipe de football

Zeynep Mestan, âgée de 22 ans, a été nommée entraîneuse principale du club turc Turgutluspor. Elle est devenue la première femme de l'histoire du club à diriger une équipe masculine.

Zeynep a déjà dirigé le premier entraînement avec sa nouvelle équipe. Elle fait désormais face à une tâche complexe : améliorer les résultats du club, relégué dans les ligues inférieures ces deux dernières saisons, et le ramener vers les sommets.

La nomination de cette jeune entraîneuse attire l'attention de la communauté du football. Les supporters attendent désormais de voir les résultats que Turgutluspor obtiendra sous la direction de Zeynep Mestan.

Zeynep MestanTurgutlusporFootball TurcSport FémininEntraîneuse
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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