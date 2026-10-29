Ruziqul Berdiyev explique ouvertement la raison de la douloureuse défaite de Nasaf à Karshi

Le match disputé à Karshi dans le cadre de la Ligue des champions 2 de l'AFC (ACL 2) s'est soldé par une déception inattendue pour les supporters locaux. Le club de Nasaf, qui recevait le club koweïtien du Kuwait SC sur son terrain, s'est incliné sur le score minimal de 0-1.

Lors de la conférence de presse organisée après la rencontre, l'entraîneur principal des « Dragons », Ruziqul Berdiyev, a participé et a analysé les véritables raisons du résultat négatif de manière ouverte et directe. Le spécialiste a attribué la défaite non pas à la malchance ou à la fatigue, mais au faible niveau technique des attaquants.

Les points clés de la conférence de presse de Ruziqul Berdiyev

Le coach de Karshi a exprimé les opinions suivantes sur les occasions créées pendant le match et les contre-attaques de l'adversaire :

Pas de malchance, mais un manque de compétence : L'entraîneur a souligné que l'équipe avait créé de nombreuses situations sans pouvoir les concrétiser : « Je ne pense pas que ce soit de la malchance ou de la fatigue. Il nous a manqué du sang-froid et de la technique pour exploiter les occasions en attaque. C'est pour cela que nous avons perdu. Quand vous créez autant d'occasions sans marquer, c'est que le niveau technique fait défaut ».

Erreurs sur les contre-attaques adverses : « Le Kuwait SC a mené des contre-attaques dangereuses. Nous avons été passifs dans ces situations. Il y a eu un but et, sur une autre action, Abduvohid a sauvé l'équipe ».

Le problème de ne pas marquer à 3 mètres : Berdiyev a insisté sur le fait que l'effectif ou les schémas tactiques ne sont pas des excuses : « À mon avis, le problème ne vient pas de l'effectif ou de notre schéma. Ne pas réussir à marquer après avoir créé de telles occasions, se retrouver seul face au gardien et rater à 3 mètres, c'est un manque de sang-froid et d'instinct de buteur. Notre niveau en attaque nous a fait défaut ».

Choix de l'effectif et question des jeunes joueurs

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il a fait confiance aux joueurs expérimentés plutôt qu'aux jeunes :

Conclusions après la défaite : « Bien sûr, on réfléchit. Quand on perd, on s'interroge sur la composition ou le placement des joueurs ! On essaie d'analyser plus profondément les raisons de cet échec », a déclaré le spécialiste.

Pourquoi avoir choisi des joueurs expérimentés ? L'importance de la stabilité mentale dans les compétitions internationales a été soulignée : « Je pense que nous avions besoin de joueurs plus expérimentés pour ce genre de match. L'expérience et le sang-froid étaient requis. Si nous faisons entrer un jeune joueur, il peut parfois manquer d'expérience ou perdre ses moyens ».

La défaite 0-1 enregistrée à Karshi complique le parcours de Nasaf dans la phase de groupes de la compétition internationale. Comme l'a souligné l'entraîneur, il faudra travailler sérieusement sur le sang-froid en attaque et la finition pour obtenir des résultats positifs lors des prochains matchs.