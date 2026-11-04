La Russie et le Kazakhstan valident un plan de coopération militaire : détails du nouvel accord

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La Russie et le Kazakhstan valident un plan de coopération militaire : détails du nouvel accord

Les questions de sécurité et de coopération militaro-technique dans la région d'Asie centrale sont revenues à l'ordre du jour. Les ministères de la Défense de la Russie et du Kazakhstan ont officiellement signé un plan de coopération militaire bilatérale pour l'année 2027. C'est ce qu'a annoncé le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, lors d'une visite officielle de travail au Kazakhstan.

Lors des négociations, les parties ont exprimé leur intention de porter le partenariat stratégique, la formation du personnel et les initiatives conjointes dans le domaine de la défense à un nouveau niveau.

Polygones d'essai russes et gratitude des parties

Au cours de la réunion, les activités des installations militaires et des zones d'essai existantes entre les deux pays ont été spécifiquement abordées :

  • Question des polygones : Le chef du département russe de la Défense, Andreï Belooussov, a remercié ses collègues pour leur soutien pratique dans la résolution des problèmes liés au fonctionnement complet et stable des polygones d'essai russes situés sur le territoire kazakh ;

  • Format des négociations : Ce plan a été formalisé après une rencontre directe et des discussions entre les ministres de la Défense des deux pays à Astana.

Que contient le plan militaire pour 2027 ?

Selon une déclaration officielle du service de presse du ministère kazakh de la Défense, le document stratégique approuvé repose sur trois piliers principaux :

  • Formation et éducation du personnel militaire : Renforcer les échanges dans le domaine de l'éducation à la défense, partager l'expérience entre les enseignants des écoles militaires et organiser des conférences et séminaires scientifiques et pratiques conjoints ;

  • Préparation au combat et expérience : Échanger des compétences mutuelles sur les secrets de la préparation au combat professionnel et les expériences pratiques entre les unités des deux armées ;

  • Partenariat militaro-technique : Coordonner les relations bilatérales dans le domaine des armes modernes et des technologies de défense.

Cet accord, qui occupe une place importante dans l'architecture de sécurité régionale, définit clairement les axes de coopération des forces armées des deux pays pour l'avenir proche.

Andreï BelooussovMinistère de la Défense du KazakhstanCoopération militaire Russie-KazakhstanSécurité en Asie centraleDéfense
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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