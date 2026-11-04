Tragédie au marathon de New York : une jeune femme décède à 3 kilomètres de l'arrivée

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Tragédie au marathon de New York : une jeune femme décède à 3 kilomètres de l'arrivée

Le marathon de New York aux États-Unis s'est terminé par un événement tragique.

Une jeune femme souriante montrant son dossard à la fin d'un marathon.

Rachel Apa, âgée de 24 ans, est décédée pendant la course, à seulement trois kilomètres de la ligne d'arrivée.

Il s'avère que Rachel pratiquait régulièrement le sport et s'était préparée minutieusement pendant plusieurs mois pour son premier marathon. Elle avait pour objectif de terminer cette compétition avec succès.

Cependant, au 39e kilomètre du marathon, alors qu'elle courait dans la zone de Central Park, la jeune femme a soudainement perdu connaissance. Malgré les mesures de secours médicales apportées, il n'a pas été possible de sauver la vie de Rachel.

Le plus déchirant est que, peu avant le drame, elle avait envoyé un message à son père pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle ressentait des douleurs. Après cela, aucune autre réponse n'est parvenue de la part de la jeune femme.

Son père, qui suivait sa position via une application spéciale, a remarqué que son mouvement s'était arrêté. Ainsi, ce qui devait être un événement joyeux pour la famille s'est terminé par une perte douloureuse.

Le décès de Rachel a attiré une fois de plus l'attention sur les questions de santé et de sécurité médicale des participants aux compétitions sportives.

Marathon de New YorkRachel ApaÉtats-UnisAthlétismeCourse à pied
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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