Jahongir Zokirov et Rahmatullo Boymatov sur le ring pour le Zuffa Boxing 13

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Jahongir Zokirov et Rahmatullo Boymatov sur le ring pour le Zuffa Boxing 13

Dans l'arène « The Venue » à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, dans le cadre de la « Riyadh Season », une grande fête sportive attend les amateurs de boxe professionnelle : Zuffa Boxing 13 Le tournoi aura lieu. Lors de cette prestigieuse soirée de boxe, deux de nos boxeurs prometteurs défendront l'honneur de l'Ouzbékistan : Jahongir Zokirov et Rahmatullo (Tullo) Boymatov.

La carte officielle complète du tournoi a été annoncée, révélant les adversaires de nos compatriotes et les règles des combats.

Combats de nos compatriotes : Analyse des catégories de poids, des rounds et des adversaires

Les boxeurs ouzbeks monteront sur le ring lors de la partie préliminaire (prelims) :

  • Jahongir Zokirov vs Brendon Colantonio : Ce combat dans la catégorie des poids lourds (Heavyweight) est prévu en 6 rounds. Zokirov affrontera l'expérimenté canadien Brendon Colantonio. Colantonio a disputé 10 combats professionnels à ce jour, enregistrant 8 victoires et 2 défaites ;

  • Rahmatullo Boymatov vs Moro Kanla : Dans un combat prévu en 8 rounds chez les mi-lourds (Light Heavyweight), Boymatov affrontera le Ghanéen Moro Kanla. Kanla est un adversaire sérieux et redoutable, avec un palmarès de 10 victoires pour seulement 1 défaite.

Quand et où aura lieu la compétition ?

  • Date et lieu : Combats Samedi 14 novembre Début au complexe « The Venue » à Riyad ;

  • Diffusion internationale : Les combats seront diffusés en direct dans le monde entier via les plateformes « Sky Sports » et « Paramount+ ».

Carte principale (Main Card) : Les combats phares de la soirée

La carte principale du Zuffa Boxing 13 comprend des affrontements impliquant plusieurs stars mondiales :

  • Combat principal : Un duel de 10 rounds dans la catégorie des super-moyens (Super Middleweight) entre Carlos Adames (République dominicaine) et Jerome Warburton (Pays de Galles) ;

  • Co-main event : Chez les poids coqs (Bantamweight), l'ancien champion du monde australien Jason Moloney affrontera le Mexicain Andres Teran dans un combat de 10 rounds ;

  • De plus, chez les super-moyens, le Français Bruno Suras affrontera le Polonais Kamil Bednarek pour 10 rounds.

Jahongir Zokirov et Rahmatullo Boymatov sur le ring pour le Zuffa Boxing 13

Pour les boxeurs ouzbeks, cette grande plateforme à Riyad devrait être l'une des étapes les plus importantes pour grimper dans les classements internationaux et attirer l'attention des promoteurs prestigieux.

Jahongir ZokirovRahmatullo BoymatovZuffa Boxing 13Riyadh SeasonBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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