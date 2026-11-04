Jahongir Zokirov et Rahmatullo Boymatov sur le ring pour le Zuffa Boxing 13

Dans l'arène « The Venue » à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, dans le cadre de la « Riyadh Season », une grande fête sportive attend les amateurs de boxe professionnelle : Zuffa Boxing 13 Le tournoi aura lieu. Lors de cette prestigieuse soirée de boxe, deux de nos boxeurs prometteurs défendront l'honneur de l'Ouzbékistan : Jahongir Zokirov et Rahmatullo (Tullo) Boymatov.

La carte officielle complète du tournoi a été annoncée, révélant les adversaires de nos compatriotes et les règles des combats.

Combats de nos compatriotes : Analyse des catégories de poids, des rounds et des adversaires

Les boxeurs ouzbeks monteront sur le ring lors de la partie préliminaire (prelims) :

Jahongir Zokirov vs Brendon Colantonio : Ce combat dans la catégorie des poids lourds (Heavyweight) est prévu en 6 rounds. Zokirov affrontera l'expérimenté canadien Brendon Colantonio. Colantonio a disputé 10 combats professionnels à ce jour, enregistrant 8 victoires et 2 défaites ;

Rahmatullo Boymatov vs Moro Kanla : Dans un combat prévu en 8 rounds chez les mi-lourds (Light Heavyweight), Boymatov affrontera le Ghanéen Moro Kanla. Kanla est un adversaire sérieux et redoutable, avec un palmarès de 10 victoires pour seulement 1 défaite.

Quand et où aura lieu la compétition ?

Date et lieu : Combats Samedi 14 novembre Début au complexe « The Venue » à Riyad ;

Diffusion internationale : Les combats seront diffusés en direct dans le monde entier via les plateformes « Sky Sports » et « Paramount+ ».

Carte principale (Main Card) : Les combats phares de la soirée

La carte principale du Zuffa Boxing 13 comprend des affrontements impliquant plusieurs stars mondiales :

Combat principal : Un duel de 10 rounds dans la catégorie des super-moyens (Super Middleweight) entre Carlos Adames (République dominicaine) et Jerome Warburton (Pays de Galles) ;

Co-main event : Chez les poids coqs (Bantamweight), l'ancien champion du monde australien Jason Moloney affrontera le Mexicain Andres Teran dans un combat de 10 rounds ;

De plus, chez les super-moyens, le Français Bruno Suras affrontera le Polonais Kamil Bednarek pour 10 rounds.

Pour les boxeurs ouzbeks, cette grande plateforme à Riyad devrait être l'une des étapes les plus importantes pour grimper dans les classements internationaux et attirer l'attention des promoteurs prestigieux.