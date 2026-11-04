Revenus et langue : de nouvelles exigences pour les immigrés au Royaume-Uni

·6·Monde
Revenus et langue : de nouvelles exigences pour les immigrés au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a annoncé un vaste ensemble de réformes modifiant radicalement la législation sur l'immigration et durcissant les règles. Selon les médias britanniques citant la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, le processus d'obtention du droit de séjour permanent pour les citoyens étrangers deviendra désormais nettement plus difficile.

Selon le nouveau plan, pour les étrangers, au Royaume-Uni, permettant de vivre, travailler, étudier indéfiniment et de bénéficier des aides sociales et des logements sociaux de l'État, le statut d'Indefinite Leave to Remain (ILR) la période de base pour obtenir est proposée d'être portée de 5 ans actuellement à 10 ans. est proposée.

Nouvelle gradation : combien d'années faudra-t-il attendre ?

Dans le cadre de la réforme, les délais d'attente seront directement liés au revenu annuel officiel des immigrés, au respect des lois et au niveau d'intégration dans la société locale :

  • 3 ans : Pour les immigrés hautement qualifiés et fortunés dont le revenu annuel officiel dépasse 125 000 livres sterling ; dépasse 125 000 livres sterling ;

  • 5 ans : Pour les spécialistes gagnant plus de 50 000 livres sterling par an ;

  • 10 ans : La durée de base standard pour la plupart des immigrés vivant et travaillant légalement ;

  • Jusqu'à 20 ans : Pour ceux qui ont enfreint les règles de visa, bénéficient des aides d'État désignées et certaines catégories spéciales ;

  • Jusqu'à 30 ans : Pour les migrants entrés illégalement dans le pays, ne travaillant pas et n'étudiant pas.

Nouvelles exigences en matière de langue, d'histoire et d'impôts

Vivre simplement sur le territoire du pays pendant la période fixée ne suffira pas. Les candidats devront réussir une série de tests obligatoires :

  • Confirmer officiellement une maîtrise parfaite de la langue anglaise ;

  • Réussir un examen spécial sur l'histoire, la culture et la législation du Royaume-Uni ;

  • Absence de casier judiciaire, aucune dette envers l'État et conformité totale avec toutes les exigences fiscales.

Objectif de la réforme et statistiques migratoires

La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, a souligné que ces restrictions serviront à réduire les dépenses publiques massives consacrées au soutien social des immigrés et à rendre le système plus équitable pour les contribuables britanniques.

À titre d'information, entre 2021 et 2024, la population du Royaume-Uni a augmenté d'environ 2,6 millions de personnes grâce au flux migratoire. Actuellement, le taux de migration diminue considérablement : en 2025, le chiffre de la migration nette est d'environ 117 000 personnes, soit deux fois moins que les années précédentes. Cependant, la nouvelle législation est accélérée car une grande partie de la vague massive arrivée les années précédentes est sur le point d'obtenir le droit de séjour permanent selon les règles actuelles.

Royaume-UniRéforme de l'immigrationShabana MahmoodIndefinite Leave to RemainPolitique migratoire
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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