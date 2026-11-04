Un gardien ferme tous ses comptes après le décès d'un attaquant suite à une collision sur le terrain

Le football espagnol est en deuil. Le match de la 12e journée de Segunda División entre Tenerife et Andorra s'est terminé par une tragédie qui a secoué la communauté du football. L'attaquant de 28 ans, Jesús de Miguel, est décédé à l'hôpital après une collision avec le gardien adverse sur le terrain.

L'incident s'est produit à la 7e minute du temps additionnel. Alors qu'il tentait d'égaliser, le gardien d'Andorra, Jesús Owono, est entré en collision violente avec de Miguel près du milieu de terrain. L'arbitre a immédiatement expulsé le gardien, mais l'attaquant de Tenerife est resté immobile et inconscient sur la pelouse après le choc.

20 minutes de mort clinique et la terrible nouvelle à l'hôpital

Les médecins ont commencé les procédures d'urgence sur le terrain même :

Arrêt cardiaque et respiratoire : Selon les médias locaux, alors que le joueur était au sol, son cœur et sa respiration se sont arrêtés pendant près de 20 minutes ;

La lutte à l'hôpital : Le joueur a été immédiatement transporté en ambulance médicalisée vers le centre hospitalier le plus proche. Cependant, malgré les efforts des spécialistes, Jesús de Miguel est décédé au petit matin du 3 novembre.

« Il a pleuré sans cesse dans le vestiaire » : L'état psychologique du gardien

Selon le prestigieux journal espagnol AS le gardien d'Andorra et de l'équipe nationale de Guinée équatoriale, Jesús Owono, responsable du choc tragique, vit la situation extrêmement mal :

Larmes et prières : Le gardien, expulsé immédiatement après l'action, a pleuré longuement dans le vestiaire et a prié pour que la vie de son adversaire soit sauvée ;

Tentative de présenter ses excuses à la famille : Avant même que la nouvelle du décès de de Miguel ne se répande, Owono a tenté de contacter personnellement sa famille pour s'excuser et offrir toute aide financière ou morale ;

La réaction de ses proches : Les proches du gardien soulignent qu'il n'a pas agi intentionnellement : « C'est un garçon très attentionné et gentil. Il n'avait absolument aucune intention de blesser son adversaire. »

Haine sur les réseaux sociaux et fermeture des comptes

Après cette collision fatale, Owono a subi une pression publique massive :

Des milliers de fans et d'utilisateurs agressifs ont commencé à inonder ses réseaux d'insultes et de commentaires dénigrants, l'accusant d'avoir commis une faute intentionnelle ;

Pour éviter la pression psychologique et les menaces, Jesús Owono a été contraint de fermer temporairement tous ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

La Fédération royale espagnole de football et les clubs ont exprimé leurs plus sincères condoléances à la famille du sportif décédé et ont décidé d'observer une minute de silence avant tous les prochains matchs de la ligue.