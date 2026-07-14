Course à l'IA : une étude de Yale révèle combien les investisseurs surpaient

Des chercheurs de l'Université Yale ont finalisé l'une des plus vastes études sur l'impact des technologies d'IA sur l'économie réelle. Selon le rapport, basé sur l'analyse de 380 billions de tokens, le marché boursier a déjà intégré la large adoption de cette technologie dans ses prix. Les chercheurs ont découvert que les investisseurs paient une prime significative pour les actions des entreprises censées bénéficier le plus de l'IA. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans un article publié par le NBER (National Bureau of Economic Research), il est indiqué que les actions des entreprises considérées comme les plus bénéficiaires de l'IA génèrent en moyenne 0,64 % de rendement supplémentaire par semaine. Les scientifiques ont baptisé ce phénomène « AI Premium ». Cet indicateur témoigne de la confiance élevée des investisseurs dans la productivité future.

Attentes des investisseurs et dynamique du marché

Les données anonymisées de la plateforme OpenRouter ont été utilisées pour l'analyse. Cette plateforme achemine les requêtes vers plus de 400 modèles tels que GPT, Claude et DeepSeek. L'étude couvre la période de janvier 2024 à avril 2026 et reflète environ 2 % de la consommation mondiale mensuelle d'IA. Les experts ont développé un indicateur « AI Factor » et l'ont comparé à la dynamique des actions et aux données sur l'emploi.

Il est à noter que l'effet positif s'observe non seulement chez les géants technologiques, mais aussi chez les fabricants de biens de consommation et les entreprises possédant d'importants actifs industriels. Les investisseurs croient que ces secteurs augmenteront radicalement leur productivité grâce à l'IA. Parallèlement, l'effet « AI Premium » est marqué sur les marchés américain et européen, mais beaucoup plus faible en Chine et sur les marchés émergents.

Essor des systèmes agents et marché du travail

L'étude a révélé une évolution de la nature des systèmes d'IA. Si en 2024, les systèmes d'IA agents (modèles effectuant des tâches autonomes au-delà de simples réponses) représentaient une petite fraction du volume total, en 2026, ils occupaient plus de la moitié de tous les tokens traités. Cela montre que la technologie passe de simples chat-bots à des assistants autonomes complexes.

Les analyses du marché du travail montrent que l'IA apportera des bénéfices majeurs dans les domaines suivants :

Communication et interaction humaine ;

Processus d'éducation et de formation ;

Persuasion et coordination des personnes ;

Prise de décisions de gestion complexes.

Cependant, selon les données d'ixbt.com, les professions liées aux tâches analytiques routinières devraient être les plus exposées à l'impact de l'IA. Il convient de souligner que l'étude de Yale n'a pas analysé les changements réels de productivité, mais les attentes des investisseurs reflétées dans les prix des actions. Cela avertit également de la possible existence d'attentes « gonflées » sur le marché.