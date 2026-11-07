L'arme absolue contre le Congrès : comment le président américain utilise son droit de veto

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L'arme absolue contre le Congrès : comment le président américain utilise son droit de veto

Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a fait une déclaration ferme concernant les futures relations politiques entre la Maison Blanche et le Congrès. Il a souligné que si les démocrates au Congrès américain ne soutiennent pas ou font obstacle aux projets de loi et aux initiatives proposés par la nouvelle administration, il utilisera largement et activement son droit de veto présidentiel.

Ce signal fort indique le début d'une période de confrontation politique sérieuse et de pressions entre les branches exécutive et législative du pouvoir à Washington.

La position de Trump : un avertissement ferme et une pression illimitée

La déclaration du président nouvellement élu combine plusieurs objectifs stratégiques :

  • Utilisation totale des pouvoirs présidentiels : Trump a clairement indiqué qu'il utiliserait toutes les possibilités offertes par la Constitution pour briser toute résistance de l'opposition (les démocrates) à la mise en œuvre de son programme électoral et de ses plans stratégiques ;

  • Un ultimatum direct aux démocrates : La déclaration constitue un signal sérieux pour les démocrates au sein de l'organe législatif, montrant que les tentatives de créer des obstacles artificiels aux réformes importantes et aux décisions politiques de l'administration ne resteront pas sans réponse.

Le veto présidentiel : quelle arme puissante ?

Dans le système étatique américain, le droit de veto du président est considéré comme l'outil d'influence le plus puissant contre le pouvoir législatif :

  • Pouvoir constitutionnel : Conformément à la Constitution des États-Unis, le chef de l'État a le droit de renvoyer tout projet de loi adopté par le Congrès et d'empêcher son entrée en vigueur ;

  • Le problème de la majorité des 2/3 : Pour briser (surmonter) le veto présidentiel, il faut au moins deux tiers (2/3) des voix dans les deux chambres du Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat. Dans le contexte actuel de rapport de force et de polarisation politique, obtenir un tel nombre de voix est une tâche presque impossible.

Selon les analystes de Washington, cet avertissement agressif et ouvert de Trump annonce une lutte sans compromis entre les deux parties sur la législation fédérale, les débats budgétaires et les initiatives politiques importantes dans un avenir proche.

Donald TrumpCongrès américainVeto présidentielWashingtonÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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