Pourquoi l'Iran a-t-il envoyé une lettre secrète à la Russie ? Le nouveau plan des États-Unis contre l'Iran révélé

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Pourquoi l'Iran a-t-il envoyé une lettre secrète à la Russie ? Le nouveau plan des États-Unis contre l'Iran révélé

La République islamique d'Iran a entamé des négociations fermées avec la Fédération de Russie pour l'achat urgent des systèmes de défense antiaérienne S-400 « Triumph » les plus avancés.

Selon la prestigieuse publication britannique The Telegraph qui cite des sources au sein des services de renseignement occidentaux, Téhéran cherche à moderniser et à restaurer rapidement son système de défense aérienne après les récentes frappes aériennes massives menées par Israël et les États-Unis.

Une lettre secrète adressée à Poutine

Selon les informations, cet accord est discuté au niveau personnel des chefs d'État :

  • Appel du Guide suprême : La demande officielle pour la livraison des complexes S-400 a été envoyée au président russe Vladimir Poutine sous la forme d'une lettre secrète personnelle de l'ayatollah Mojtaba Khamenei, Guide suprême de l'Iran ;

  • Visite spéciale au Kremlin : Le document a été remis à Moscou par Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, lors de sa visite personnelle au Kremlin ;

  • Protection des sites nucléaires : Téhéran vise à protéger les points stratégiques du pays, notamment les installations de son programme nucléaire national, grâce à ce bouclier de défense à longue portée.

Pourquoi le S-300 n'a-t-il pas suffi et que propose l'Iran en échange ?

Les analystes militaires occidentaux notent que de graves problèmes sont apparus dans l'espace aérien iranien :

  • Défense obsolète : Les systèmes S-300 précédemment achetés ont été gravement endommagés lors des dernières attaques ou n'ont pas été à la hauteur face aux avions de combat de cinquième génération (F-35) ;

  • Expansion de la coopération militaire : En échange de l'obtention des systèmes S-400 de la Russie, la partie iranienne propose à Moscou d'augmenter considérablement la coopération militaro-technique ;

  • Inquiétude géopolitique : Le déploiement de ces systèmes au Moyen-Orient a suscité une grande inquiétude à Washington et à Tel-Aviv, car il pourrait modifier radicalement l'équilibre des forces dans la région.

La Maison Blanche discute d'une nouvelle frappe : la date de la « Nouvelle Lune »

Dans un contexte d'escalade, les États-Unis et leurs alliés se préparent à de nouvelles actions :

  • Reprise possible des opérations militaires : La possibilité de reprendre des opérations militaires à grande échelle contre l'Iran est activement discutée à la Maison Blanche ;

  • Le risque du 9 novembre : La date potentielle de la frappe est fixée au lundi 9 novembre, moment où la nouvelle lune apparaît dans le ciel et où la nuit est sombre. Un tel environnement est considéré comme stratégiquement favorable pour accroître l'efficacité des frappes aériennes nocturnes.

S-400IranRussieMojtaba KhameneiGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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