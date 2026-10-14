Pourquoi une rue de New York a-t-elle été nommée d'après Spider-Man ?

·56·Monde
Pourquoi une rue de New York a-t-elle été nommée d'après Spider-Man ?

Dans le quartier du Queens à New York, une intersection a été nommée en l'honneur du célèbre héros de bande dessinée Spider-Man. Cette zone de la rue Ingram revêt une importance particulière pour les fans : selon l'histoire, c'est là que Peter Parker vivait avec sa tante May.

Le plus fascinant est qu'une véritable famille Parker a autrefois vécu dans la maison située à l'adresse décrite dans les comics. Cette coïncidence ajoute une dimension unique à l'histoire du personnage fictif.

Selon les informations, l'actuel propriétaire de la maison ignorait tout du lien avec Spider-Man et de sa célébrité lors de l'achat. Au début, il ne comprenait même pas pourquoi il recevait du courrier adressé au super-héros.

Ainsi, une adresse célèbre de l'univers des comics s'est ancrée dans la réalité new-yorkaise, devenant un nouveau lieu incontournable pour les fans de Spider-Man.

Spider-ManPeter ParkerRue IngramQueensNew York
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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