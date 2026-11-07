Un facteur italien devient une légende locale après avoir accumulé 2,7 tonnes de pièces d'un centime

Bruno Salvi. Photo : Bild

Bruno Salvi, un facteur vivant en Italie, a consacré une grande partie de sa vie à un objectif simple mais surprenant : il a réussi à accumuler 2,7 tonnes (2710 kg) de pièces de cuivre d'un centime.

Selon les médias locaux, sa passion de longue date a non seulement atteint des chiffres impressionnants, mais a même commencé à menacer la solidité de son appartement.

De la lire au centime : l'histoire de 1,176 million de pièces

Bruno Salvi s'intéressait aux petites monnaies depuis l'enfance, mais sa véritable « course à la collecte » a commencé lors du passage de l'Italie à la monnaie unique européenne :

« Je voulais juste connaître mes limites » : « Après l'abandon de la lire, la monnaie nationale italienne, j'ai commencé à collecter des pièces d'un centime. Je n'avais aucune intention de trouver des pièces numismatiques rares ou anciennes. Je voulais juste voir jusqu'où je pouvais aller avec ça », explique Bruno.

Somme accumulée : Grâce à des années de patience, il possède au total 1 million 176 mille pièces d'un centime. Ce montant représente au total 11 760 euros.Le sol de la maison s'est fissuré : un trésor dans 28 grandes bonbonnes

Avec le temps, le tas de pièces de cuivre a tellement augmenté qu'il a causé un grave problème de sécurité à l'intérieur de la maison :

Bonbonnes de 30 litres :

Les pièces collectées ont été placées dans 28 grandes bonbonnes d'une capacité de 30 litres chacune ; Fissures dans le béton :

Le poids total des pièces dépassant 2,7 tonnes, le sol en béton de l'appartement n'a pas pu supporter une telle charge et s'est fissuré ; Déplacement au rez-de-chaussée :

Craignant que la maison ne s'effondre, le facteur a été contraint de déplacer tous les récipients lourds vers le rez-de-chaussée, plus solide. Objectif : 1,5 million de pièces

Malgré les fissures dans le sol et les problèmes de poids, Bruno ne compte pas abandonner. Il vise à agrandir encore sa collection :

« Mon intention principale actuelle est d'atteindre

1,5 million de pièces. Si ces petites pièces d'un centime continuent de circuler, j'en accumulerai peut-être encore plus », a souligné le facteur italien. yetkazish. Agar ushbu 1 sentlik mayda pullar muomalada qolishda davom etsa, ehtimol, bundan ham ko‘proq yig‘arman», — deya ta’kidladi italiyalik pochtachi.