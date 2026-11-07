Un facteur italien devient une légende locale après avoir accumulé 2,7 tonnes de pièces d'un centime

·2·Monde
Un facteur italien devient une légende locale après avoir accumulé 2,7 tonnes de pièces d'un centime

Bruno Salvi. Photo : Bild

Bruno Salvi, un facteur vivant en Italie, a consacré une grande partie de sa vie à un objectif simple mais surprenant : il a réussi à accumuler 2,7 tonnes (2710 kg) de pièces de cuivre d'un centime.

Selon les médias locaux, sa passion de longue date a non seulement atteint des chiffres impressionnants, mais a même commencé à menacer la solidité de son appartement.

De la lire au centime : l'histoire de 1,176 million de pièces

Bruno Salvi s'intéressait aux petites monnaies depuis l'enfance, mais sa véritable « course à la collecte » a commencé lors du passage de l'Italie à la monnaie unique européenne :

  • « Je voulais juste connaître mes limites » : « Après l'abandon de la lire, la monnaie nationale italienne, j'ai commencé à collecter des pièces d'un centime. Je n'avais aucune intention de trouver des pièces numismatiques rares ou anciennes. Je voulais juste voir jusqu'où je pouvais aller avec ça », explique Bruno.

  • Somme accumulée : Grâce à des années de patience, il possède au total 1 million 176 mille pièces d'un centime. Ce montant représente au total 11 760 euros.Le sol de la maison s'est fissuré : un trésor dans 28 grandes bonbonnes

Avec le temps, le tas de pièces de cuivre a tellement augmenté qu'il a causé un grave problème de sécurité à l'intérieur de la maison :

Bonbonnes de 30 litres :

  • Les pièces collectées ont été placées dans 28 grandes bonbonnes d'une capacité de 30 litres chacune ; Fissures dans le béton :

  • Le poids total des pièces dépassant 2,7 tonnes, le sol en béton de l'appartement n'a pas pu supporter une telle charge et s'est fissuré ; Déplacement au rez-de-chaussée :

  • Craignant que la maison ne s'effondre, le facteur a été contraint de déplacer tous les récipients lourds vers le rez-de-chaussée, plus solide. Objectif : 1,5 million de pièces

Malgré les fissures dans le sol et les problèmes de poids, Bruno ne compte pas abandonner. Il vise à agrandir encore sa collection :

« Mon intention principale actuelle est d'atteindre

1,5 million de pièces. Si ces petites pièces d'un centime continuent de circuler, j'en accumulerai peut-être encore plus », a souligné le facteur italien. yetkazish. Agar ushbu 1 sentlik mayda pullar muomalada qolishda davom etsa, ehtimol, bundan ham ko‘proq yig‘arman», — deya ta’kidladi italiyalik pochtachi.

Bruno SalviNumismatiqueItalieCollection de piècesInsolite
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une pièce de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump mise en circulation aux États-UnisUne pièce de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump mise en circulation aux États-Unis5 septembre 12:06Erdogan offre une pièce d'or rare à un enfant en pleurs à New York (vidéo)Erdogan offre une pièce d'or rare à un enfant en pleurs à New York (vidéo)22 septembre 09:25Découverte du siècle en Allemagne : 934 pièces d'argent de l'époque d'Hadrien trouvéesDécouverte du siècle en Allemagne : 934 pièces d'argent de l'époque d'Hadrien trouvées25 septembre 10:30Les États-Unis lancent leur première pièce d'or non ronde (photo)Les États-Unis lancent leur première pièce d'or non ronde (photo)7 juillet 23:43Pourquoi l'Iran a-t-il envoyé une lettre secrète à la Russie ? Le nouveau plan des États-Unis contre l'Iran révéléPourquoi l'Iran a-t-il envoyé une lettre secrète à la Russie ? Le nouveau plan des États-Unis contre l'Iran révéléAujourd'hui 13:57Le célèbre sapin de Noël de New York entame un voyage de 322 kilomètresLe célèbre sapin de Noël de New York entame un voyage de 322 kilomètresAujourd'hui 13:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu