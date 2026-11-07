Une salle de sport réservée aux femmes musulmanes a ouvert ses portes en Inde

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Une salle de sport réservée aux femmes musulmanes a ouvert ses portes en Inde

À Coimbatore, dans le sud de l'Inde, une femme nommée Shabana a créé une salle de sport unique destinée aux femmes musulmanes. Dans cet espace, les femmes peuvent faire de l'exercice tout en portant des vêtements conformes à leurs croyances religieuses, se sentant ainsi libres et à l'aise.

Selon Shabana, l'idée d'ouvrir une telle salle de sport est née de sa propre expérience. Elle avait des difficultés à trouver un lieu adapté à ses convictions religieuses et à ses exigences vestimentaires. De plus, des problèmes de santé l'ont poussée à accorder plus d'importance à l'activité physique.

Cependant, ne se sentant pas suffisamment à l'aise dans les salles de sport existantes, Shabana a réalisé que d'autres femmes pouvaient rencontrer le même problème. En conséquence, elle a décidé d'ouvrir un espace séparé où les femmes musulmanes peuvent s'entraîner sans craindre d'inconfort ou de restrictions.

L'objectif principal de cette nouvelle salle de sport est de créer des conditions favorables pour que les femmes puissent adopter un mode de vie sain, faire de l'exercice régulièrement et prendre soin de leur santé.

L'initiative de Shabana pourrait constituer une opportunité importante pour les femmes qui se sentent mal à l'aise de pratiquer du sport en raison de leurs croyances religieuses ou de leur style vestimentaire.

CoimbatoreIndeSport fémininShabanaHijab
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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