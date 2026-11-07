Harry Kane signe un nouveau contrat avec le Bayern et devient le joueur le mieux payé

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Harry Kane signe un nouveau contrat avec le Bayern et devient le joueur le mieux payé

L'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Angleterre Harry Kane a signé un nouveau contrat avec le géant allemand, devenant ainsi le joueur avec le salaire garanti le plus élevé de tout le continent européen.

Grande-Bretagneselon les informations du prestigieux média The Athletic ce nouvel accord constitue un record financier non seulement pour le club munichois, mais aussi pour le football européen moderne.

Le contrat le plus cher de l'histoire du Bayern : Chiffres et durée

Les conditions du contrat renouvelé renforcent encore le statut de leader de l'attaquant au sein de l'équipe :

  • Salaire record garanti : Selon le nouvel accord, l'attaquant de 33 ans percevra un salaire annuel garanti d'au moins 25 millions d'euros avant impôts ;

  • Montant net hors bonus : Les analystes soulignent que le classement ne prend en compte que le salaire fixe garanti, excluant les primes supplémentaires liées aux buts, aux trophées et aux performances individuelles ;

  • Contrat jusqu'en 2029 : Le Bayern a officiellement annoncé la prolongation du contrat aujourd'hui. Alors que l'accord précédent courait jusqu'à l'été 2027, les parties ont désormais prolongé leur collaboration jusqu'au 30 juin 2029. continuera.

Phénomène de buteur et sommet du Ballon d'Or

Depuis son transfert de Tottenham à Munich en août 2023, Harry Kane affiche une efficacité phénoménale :

  • Statistiques impressionnantes : L'attaquant a disputé un total de 161 matchs officiels sous les couleurs du club allemand, marquant 156 buts et délivrant 40 passes décisives ;

  • Trophées remportés : Avec les Munichois, la star anglaise a été deux fois championne de Bundesliga, a soulevé la Coupe d'Allemagne et a remporté deux fois la Supercoupe d'Allemagne ;

  • Reconnaissance absolue : Grâce à sa forme fantastique, Harry Kane a été récompensé en octobre 2026 pour la première fois de sa carrière par la plus haute distinction individuelle du football mondial, le Ballon d'Or décerné.

Cette décision financière majeure prouve une fois de plus que la direction du Bayern fait pleinement confiance à son attaquant vedette et aux ambitions de titre futures de l'équipe.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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