Intrigue en Süper Lig : la blessure d'Osimhen ouvre la voie à Shomurodov et Salah

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Intrigue en Süper Lig : la blessure d'Osimhen ouvre la voie à Shomurodov et Salah

La star incontestée et leader de l'attaque de Galatasaray, leader de la Süper Lig turque, Victor Osimhen s'est gravement blessé et sera absent des terrains pour une durée indéterminée.

Selon le service de presse du géant stambouliote, l'attaquant nigérian a subi une grave blessure au genou lors du match de Ligue des Champions. Après avoir évalué la gravité de la blessure, les médecins ont décidé d'opérer le joueur le 7 novembre. La date de retour d'Osimhen sur les terrains reste pour l'instant inconnue.

Une soirée malheureuse contre Stuttgart et une entorse des ligaments du genou

Cet incident malheureux est survenu lors d'un match de Ligue des Champions de l'UEFA :

  • Défaite et blessure : Le 3 novembre, le club allemand de Stuttgart a battu Galatasaray 2-0 à domicile (les deux buts des Allemands ont été inscrits par le milieu de terrain de l'équipe nationale russe Aleksey Batrakov) ;

  • Bilan médical : C'est lors de ce match qu'Osimhen s'est étiré les ligaments du genou gauche, et les médecins ont jugé une intervention chirurgicale urgente nécessaire ;

  • Une saison fantastique interrompue : Avant sa blessure, le buteur nigérian avait disputé 11 matchs sous le maillot de Galatasaray et marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives (dont 8 buts en championnat local).

Intrigue dans la course au titre de meilleur buteur : Eldor Shomurodov opportunité

L'absence de Victor Osimhen aura inévitablement un impact sérieux sur la course au titre de meilleur buteur de la Süper Lig turque :

  • Le duo nigérian en tête : Actuellement, deux attaquants nigérians — Victor Osimhen et Gift Orban — mènent le classement des buteurs avec 9 buts chacun ;

  • Shomurodov et Salah en embuscade : Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov et la star égyptienne Mohamed Salah comptent 8 buts chacun, n'étant qu'à une unité des leaders ;

  • Prévisions des experts : Selon les spécialistes, si Osimhen manque de nombreux matchs en raison de sa convalescence, il sera inévitablement écarté de la course au Soulier d'Or. Cela crée une opportunité idéale pour Eldor Shomurodov et Salah de s'emparer du titre de meilleur buteur du championnat.

Victor OsimhenGalatasarayEldor ShomurodovSüper LigFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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