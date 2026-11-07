Grand tournant à Santos : Le père de Neymar nommé directeur général du club

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Grand tournant à Santos : Le père de Neymar nommé directeur général du club

Le père et agent officiel de la star du football brésilien et mondial, Neymar, est devenu : Neymar da Silva Santos nommé directeur général du légendaire club brésilien de Santos.

L'annonce a été faite officiellement par le président du club, Marcelo Teixeira, et l'homme d'affaires lui-même. Cette nomination alimente les rumeurs sur un possible retour prochain du joueur brésilien dans son club formateur.

Développement stratégique et académie des jeunes talents : quel sera le rôle du nouveau dirigeant ?

Selon les informations du prestigieux média brésilien Globo Esporte le père de Neymar disposera de larges pouvoirs au sein du club :

  • Stratégie du club : Le père de Neymar sera directement responsable du développement stratégique à long terme de Santos, de l'amélioration des performances commerciales et des partenariats internationaux ;

  • Direction de l'académie légendaire : Il prendra également la tête du célèbre institut Meninos da Vila qui a formé des stars mondiales comme Pelé et Neymar ;

  • Le test des élections de décembre : L'homme d'affaires occupera ce poste jusqu'en décembre. Si Marcelo Teixeira est réélu président du club le 12 décembre, Neymar da Silva conservera officiellement son poste pour poursuivre ses plans à long terme.

Rénovation du stade et investissement de 1,3 million d'euros

Ce n'est pas la première aide apportée par la famille de Neymar au club. Ils soutenaient déjà Santos financièrement :

  • L'influence de NR Sports : Neymar da Silva a participé à plusieurs projets majeurs du club via sa société NR Sports ;

  • Modernisation du stade Vila Belmiro : Il a notamment contribué à la rénovation de l'arène historique de l'équipe, le stade Vila Belmiro, et à la modernisation des infrastructures de l'académie des jeunes ;

  • Investissement réalisé : Un investissement direct total de 8 millions de réals (environ 1,3 million d'euros) a été alloué à ces projets d'infrastructure.

L'arrivée du père à la direction du club est perçue non seulement comme un moyen de restaurer la puissance financière de Santos, mais aussi comme un pont potentiel vers un retour sensationnel de Neymar dans son club d'origine, alors que son contrat en Arabie saoudite touche à sa fin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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