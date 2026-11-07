Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro a révélé que son plus grand rêve en tant qu'entraîneur est de diriger l'équipe nationale d'Italie.

Le technicien italien de 53 ans Sky Sport Italia a évoqué ses projets et sa philosophie d'entraîneur, soulignant que chaque étape est un travail stratégique visant un objectif majeur.

« Je ne suis pas allé en Asie pour faire du tourisme » : L'aveu franc de l'entraîneur

La légende du football mondial et vainqueur du Ballon d'Or n'a pas caché son ambition principale :

L'objectif ultime — la « Squadra Azzurra » : « Mon objectif principal et mon rêve sont de travailler en Italie et de diriger l'équipe nationale. Je travaille sans relâche pour y parvenir. Je ne voyage pas à travers le monde ou en Asie pour rien », a déclaré Cannavaro avec fermeté ;

Une activité comme un « café napolitain » : L'expert a comparé la pression en club et en sélection de manière intéressante : Football de club : « Le travail en club procure de l'adrénaline au quotidien : vous voyez les joueurs tout le temps, vous travaillez avec eux, vous les aidez à progresser et vous préparez les matchs » ; Équipe nationale : « Travailler avec une équipe nationale, c'est comme un café napolitain : très court. Vous n'avez que dix jours, et pendant ce temps, vous ne devez pas faire d'erreurs et trouver la meilleure décision possible. Cela donne une motivation et une force immenses. »



Une nouvelle ère dans l'histoire de l'Ouzbékistan et la découverte de jeunes talents

Fabio Cannavaro dirige l'équipe nationale d'Ouzbékistan avec confiance depuis 2025 :

Coupe du Monde historique : C'est sous la direction du technicien italien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde ;

La voie pour la jeune génération : Cannavaro a apporté un souffle nouveau à l'équipe nationale et a montré à la communauté footballistique locale Behruz Karimov, Jahongir Orozov ainsi que Muhammad Hakimov comme de jeunes talents prometteurs, leur faisant confiance sur la grande scène ;

Une riche expérience internationale : Avant l'Ouzbékistan, il a acquis une solide expérience en travaillant avec les clubs chinois de Guangzhou Evergrande et Tianjin Quanjian, Al-Nassr en Arabie Saoudite, Benevento et Udinese en Italie, le Dinamo Zagreb en Croatie, ainsi qu'avec l'équipe nationale de Chine.

Les succès obtenus avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan et les approches tactiques modernes utilisées deviennent une base importante pour le retour de Cannavaro en Europe, notamment vers l'équipe nationale italienne.