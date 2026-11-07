Un diamant bleu naturel exceptionnel découvert en Iakoutie : pourquoi est-il si rare et précieux ?

Un événement sans précédent dans l'histoire minière et joaillière de la Russie s'est produit : le premier diamant bleu naturel de qualité joaillière a été extrait du gisement de kimberlite de Nakyn, en Iakoutie.

Selon le service de presse de la société « ALROSA », ce cristal unique, pesant 2,74 carats est entré dans l'histoire comme le premier diamant bleu officiellement certifié trouvé dans les mines du pays. Les experts qualifient cette découverte de véritable sensation dans le monde de la géologie et de la joaillerie.

Pourquoi cette pierre est-elle considérée comme l'une des plus précieuses au monde ?

La pierre découverte appartient au type IIb. Sa rareté s'explique par plusieurs caractéristiques distinctives :

Une rareté de 0,1 % : Seuls 0,1 % de tous les diamants naturels sur Terre appartiennent au type IIb, ce qui les classe parmi les joyaux les plus chers et les plus rares de la planète ;

Présence de bore dans le cristal : La couleur bleue unique et extraordinaire de la pierre est due au remplacement des atomes de carbone par des atomes de bore dans son réseau cristallin ;

Pureté absolue : Le plus surprenant est que ce cristal ne présente aucun défaut interne ni aucune impureté. La combinaison d'une pureté naturelle parfaite et d'une couleur rare multiplie sa valeur ;

11 maîtres artisans à l'œuvre : 11 des meilleurs experts hautement qualifiés de l'entreprise ont été mobilisés pour tailler cette pierre historique et en faire un chef-d'œuvre mondial.

Quel est le lien avec les légendaires diamants « Tavernier » et « Hope » ?

Le plus grand et le plus célèbre diamant de ce type (IIb) dans l'histoire est le « Bleu de Tavernier » de 115,16 carats, rapporté d'Inde en 1650.

Le travail de cette pierre légendaire a donné naissance au célèbre diamant « Hope » (Hope Diamond), conservé aujourd'hui au Smithsonian Institution de Washington. Au cours de l'histoire, il a appartenu aux rois de France Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, au roi de Grande-Bretagne George IV, ainsi qu'au célèbre joaillier Pierre-Camille Cartier.

Le diamant bleu de 2,74 carats trouvé en Iakoutie prouve scientifiquement la présence de pierres contenant du bore dans la mine de Nakyn et aspire à rejoindre les collections les plus prestigieuses au monde.