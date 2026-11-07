Le plus long pont en verre du monde de 732 mètres sera construit au Kirghizistan

Un projet majeur destiné à impressionner les touristes est en cours de réalisation au Kirghizistan. Il est prévu de construire un pont suspendu en verre de 732 mètres de long dans le parc national « Ala-Archa ». Cette structure pourrait entrer dans le Livre Guinness des records en tant que plus long pont en verre au monde.

Selon l'administration du parc national, les premières esquisses du projet ont été présentées par le Département des affaires présidentielles du Kirghizistan. Une réunion a également eu lieu avec des représentants de l'entreprise européenne responsable de la construction.

Conformément au plan, les travaux de construction débuteront en novembre de cette année. L'achèvement complet du projet et l'ouverture du pont aux touristes sont prévus pour la fin de 2027.

La nouvelle structure devrait devenir une partie importante d'un grand complexe touristique. Un sentier écotouristique menant du plateau de Tepshi au mont Teke-Too et à la cascade locale sera également aménagé près du pont.

Il convient de noter que les travaux de développement de l'infrastructure touristique se poursuivent dans le parc national « Ala-Archa ». Un téléphérique y a été mis en service et des zones de loisirs ont été construites. De plus, la construction d'un hôtel cinq étoiles est sur le point d'être achevée.

Pour information, le parc naturel d'État « Ala-Archa » est situé à 30–40 kilomètres au sud de Bichkek, sur le versant nord de la chaîne du Kirghizistan. Fondé en 1976, ce lieu attire les touristes et les alpinistes grâce à ses hautes montagnes, ses paysages uniques et sa beauté naturelle.

Une fois achevé, le pont en verre de 732 mètres devrait devenir l'une des attractions touristiques les plus remarquables du Kirghizistan.